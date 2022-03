Liverpool vs Inter de Milán | Día, horario y quién transmite a Vidal y Sánchez por octavos de final de la UEFA Champions League

La próxima semana será crucial para conocer el futuro europeo del Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Los nerazzurri viajarán a Anfield para enfrentar al Liverpool por la revancha del duelo de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Recordemos que en el duelo de ida jugado el pasado 16 de febrero en el Giuseppe Meazza, los reds se impusieron como visita al derrotar al elenco interista por 2-0, gracias a las conquistas de Roberto Firmino (75’) y Mohamed Salah (83’), dando un paso importante en la clasificación a cuartos de final.

Los dirigidos por Simone Inzaghi, sin embargo, buscarán la hazaña y tras una serie de resultados que por momentos complicaron el presente del cuadro lombardo, lograron volver con todo a los triunfos y por Serie A derrotaron al Salernitana por un contundente 5-0, con un triplete de Lautaro Martínez y un doblete de Edin Dzeko.

Victoria importante para el Inter, quien dejó atrás una racha de cinco partidos sin conocer de triunfos y cuatro sin poder marcar, no obstante, la noticia no es del todo positiva para los chilenos, quienes son considerados alternativa para Inzaghi, incluso el Maravilla fue suplente y debió conformarse con ver el triunfo nerazzurri desde la banca, ya que no entró en acción. Arturo Vidal por su parte, sí lo hizo a los 62 minutos de juego.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Liverpool vs Inter de Milán?

Liverpool vs Inter de Milán juegan este martes 8 de marzo a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Liverpool vs Inter de Milán?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Liverpool vs Inter de Milán?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.