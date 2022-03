Video: Los goles de Lautaro Martínez que matan la mala racha personal y también la del Inter de Milán

El Inter está venciendo al Salernitana por la Serie A, con importantes goles de Lautaro Martínez. El argentino no marcaba hace 10 encuentros, lo que lo tenía como protagonista en la crítica, además que está matando una mala racha del Inter de Milán que no anotaba hace cuatro encuentros y no estaba ganando hace cinco.