Universidad de Chile es puntera del Campeonato Nacional 2023, junto a Huachipato y Cobresal, tras vencer 2-1 a los Acereros en la fecha 16. Tras conocerse la programación de la fecha 17, ahora se reveló la de las jornadas 18 y 19 y los hinchas azules se preparan para vivir un duelo muy especial.

El Romántico Viajero tiene el gran desafío de mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, y en ese camino tendrá un duelo ante un viejo conocido: Joaquín Larrivey.

Universidad de Chile programa su reencuentro con Larrivey

En la decimoctava jornada, Magallanes será el encargado de dar el puntapié inicial visitando a La Calera y la U recibirá a Palestino. Colo Colo visita a Ñublense y Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido.

Tras eso, en la decimonovena fecha, el sábado 29 de julio la UC visitará a Cobresal y el Cacique chocará con Huachipato en casa. Al día siguiente, el domingo 30, la Academia y Universidad de Chile chocarán desde las 12:30 en el Estadio Nicolás Chahuán.

Así, los hinchas de la U se alistan para vivir un partido emotivo en el que se reencontrarán con el exdelantero azul, quien vivió en carne propia el final de película donde se salvaron del descenso ante Unión La Calera.

¿Celebrará o no Joaquín Larrivey en caso de hacerle un gol a la U? ¿Celebrará o no Joaquín Larrivey en caso de hacerle un gol a la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

A continuación puedes ver la programación:

Fecha 18

Viernes 21 de julio

Unión La Calera vs Magallanes / 18:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 22 de julio

Deportes Copiapó vs Cobresal / 15:00 horas / Estadio Luis Valenzuela

Huachipato vs O’Higgins / 17:30 horas / Estadio CAP

Universidad de Chile vs Palestino / 20:00 horas / Estadio Santa Laura

Domingo 23 de julio

Ñublense vs Colo Colo / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

Universidad Católica vs Coquimbo Unido / 18:00 horas / Estadio Santa Laura

Everton vs Unión Española / 20:30 horas / Estadio Sausalito

Lunes 24 de julio

Audax Italiano vs Curicó Unido / 20:30 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

FECHA 19

Viernes 28 de julio

O’Higgins vs Ñublense / 18:00 horas / Estadio El Teniente

Sábado 29 de julio

Cobresal vs Universidad Católica / 17:30 horas / Estadio El Cobre

Colo Colo vs Huachipato / 17:30 horas / Estadio Monumental

Unión Española vs Audax Italiano / 20:00 horas / Estadio Santa Laura

Domingo 30 de julio

Magallanes vs Universidad de Chile / 12:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán

Palestino vs Deportes Copiapó / 15:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

Curicó Unido vs Unión La Claera / 17:30 horas / Estadio La Granja

Coquimbo Unido vs Everton / 20:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso