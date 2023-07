Apenas dos días después de terminar con la acción de la fecha 16 en el Campeonato Nacional comenzará la jornada 17. La competencia se extenderá por cuatro días, entre el viernes 14 y el lunes 17 de julio.

La presente fecha terminará el miércoles 12 de julio, con el cruce entre Coquimbo Unido y Curicó Unido, programado para las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Además, el duelo entre Colo Colo y Deportes Copiapó todavía no está calendarizado.

Campeonato Nacional: Programación fecha 17

Tres días después del partido entre piratas y torteros se abrirá la fecha 17 con el partido entre Cobresal y Huachipato, el viernes 15 a las 15:30 horas, en el estadio El Cobre en un duelo clave por la cima de la tabla. El sábado, en tanto, Colo Colo recibirá a O’Higgins en el Monumental a las 12:30. Serán los únicos partidos esos días.

Por otra parte, la jornada terminará con el duelo entre Palestino y Coquimbo, seguido de Unión Española vs Universidad de Chile. Ambos se jugarán el lunes 17, en la antesala de las llaves de vuelta de copas internacionales.

Programación fecha 17

VIERNES 14 DE JULIO

Cobresal vs Huachipato / 15:30 horas / Estadio El Cobre, El Salvador

SÁBADO 15 DE JULIO

Colo Colo vs O’Higgins / 12:30 horas / Estadio Monumental, Macul

DOMINGO 16 DE JULIO

Deportes Copiapó vs Audax Italiano / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela, Copiapó

Magallanes vs Ñublense / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Everton vs Unión La Calera / 17:30 horas / Estadio Sausalito, Viña del Mar

Curicó Unido vs Universidad Católica / 20:00 horas / Estadio La Granja, Curicó

LUNES 17 DE JULIO

Palestino vs Coquimbo Unido / 15:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

Unión Española vs Universidad de Chile / 18:00 horas / Estadio Santa Laura, Independencia