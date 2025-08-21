Ya han pasado varias horas del verdadero caos que se vivió en Avellaneda en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. El Estadio Libertadores de América fue el escenario de un hecho lamentable, donde se estuvo a nada vivir una tragedia terrible.

Son varios los heridos y detenidos de la U que dejó como saldo la verdadera masacre que se produjo en suelo argentino. De a poco va saliendo información para entender todo lo acontecido, algo clave para dar con los verdaderos responsables de una noche que quedará en la historia triste del fútbol sudamericano.

Fue la Comisaría 1° de Avellaneda la que entregó su versión de los hechos, donde se informó que hay 111 detenidos. Además, se dio a conocer un antecedente desconocido para entender todo el escándalo que se vivió en el recinto de Independiente.

El informe de la policía Argentina

El origen: “Habiendo transcurrido 34 minutos del primer tiempo y con el marcador 1-1 (resultado global favorable al equipo visitante), simpatizantes de la parcialidad visitante comenzaron a ocasionar destrozos en los baños e instalaciones de la tribuna y a arrojar elementos contundentes desde la bandeja superior hacia los sectores inferiores, ocupados por simpatizantes locales”.

La reacción local: “Frente a ello, integrantes de la parcialidad local descendieron hacia el portón divisorio, motivando el refuerzo del personal policial en el pulmón que separa los ingresos de ambas parcialidades. Logrando hinchas locales romper dos cristales del micro de los jugadores de la parcialidad visitante. En simultáneo, simpatizantes del club local, desde la popular NORTE, comenzaron a desplazarse hacia la popular SUR por el sector de estacionamiento, razón por la cual se reforzó con Infantería el portón 17, el pulmón interno y el vallado fenólico de platea Bochini, con el fin de evitar el cruce directo entre facciones. Pese a estos refuerzos, los simpatizantes visitantes continuaron arrojando objetos hacia los hinchas locales, personal policial y seguridad privada”.

La policía de Argentina recomendó suspender el partido al ver que los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a lanzar objetos desde su tribuna.

Rol de Conmebol: “Ante la gravedad de los hechos, se realizó una reunión de urgencia con representantes de CONMEBOL, dirigentes de ambos clubes y responsables de seguridad. En dicha reunión, tanto la Policía como la A.Pre.Vi.De insistieron en reiteradas oportunidades en la necesidad de suspender inmediatamente el encuentro para resguardar la integridad de los presentes. No obstante, los representantes de CONMEBOL se negaron a adoptar tal medida, solicitando en su lugar que personal policial ingresara a la tribuna SUR ALTA para desalojar a la parcialidad visitante y luego continuar el partido, lo cual fue rechazado por esta Jefatura y la A.Pre.Vi.De por entender que dicho accionar hubiera agravado considerablemente la situación, momentos en que algunos hinchas locales logran ingresar a la tribunal Sur Alta generándose enfrentamientos entre ambas facciones”.

Así las cosas, mientras la policía argentina sugirió que el encuentro tenía que ser suspendido, la Conmebol optó por seguir jugando y que los uniformados se hicieran cargo de desalojar la tribuna de la U.

En lo deportivo hay que destacar que con el encuentro cancelado ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado de la brega, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana 2025.

