Conmebol abrió un expediente para determinar lo que pasará con Independiente yUniversidad de Chile en la Copa Sudamericana. El Rojo, por ser el local en la barbarie de Avellaneda, lo más seguro es que sea eliminado y pasen los azules.

Un asunto que en programas partidarios del cuadro trasandino abordaron esta jornada. “Acá no hay carmelitas descalzas. No digamos que U de Chile no hizo nada. Hay mucho río revuelto y quiero que si Independiente debe pagar, que sea justo. Es lo único que pido”, contó Juan Carlos Irribarren, más conocido como “El Talibán”, en Infierno Rojo.

“Porque esto de que Independiente es el mal de todo y la U. de Chile es víctima, no me como ese cuento. Poniendo por delante que la dirigencia de Independiente es de los máximos responsables por la prevención”, añadió.

Periodista trata de “lacras” a hinchas de U. de Chile

Su colega Lucas Arzeno fue aún más duro. “Si hablamos de lógica, ambos equipos deben ser descalificados. Lo que no quiere creer, y espero que no suceda, es que hagan pasar a la U. de Chile”, señaló.

Imágenes de la barbarie de Avellaneda entre la U de Chile e Independiente

“Sería catastrófico eso, un equipo con antecedentes en La Plata, en Chile lo mismo. Si pasan los iniciadores de lo que se dio el miércoles, sería una joda. Me agarro de lo que dijeron colegas a respetar como Toti Pasman, que dijeron que pasará la U. de Chile. Eso sería una joda”, declaró.

De hecho habló de muy mala manera de la hinchada de los azules. “No quiero hacer quedar mejor ni peor a Independiente, pero entraron criminales a la tribuna de U. de Chile, entraron… ni seres humanos, lacras humanas que tienen antecedentes penales que no debieron entrar. Salvajes que arrojaron bombas de estruendo a la Garganta del Diablo, se ve en videos”, sostuvo.

Siguió con su descargo. “La negligencia es de esta dirigencia (de Independiente) para prever este escándalo, pero la realidad es una sola y no la hablo como hincha de Independiente, lo digo como neutral y objetivo: los salvajes que iniciaron todo esto fueron los chilenos”, agregó.

“Siendo las 18.30-19.00 ya arrojaban cosas, rompiendo instalaciones en los baños del estadio y amedrentando a la gente. Ya venían con antecedentes ante Guaraní y Audax Italiano, cuando le tiraron una bomba de estruendo a Castellón”, sentenció visiblemente alterado.

Finalmente Arzeno mostró una realidad tan alterada, que indica que “si un equipo debe pasar por escritorio es Independiente, y lo digo como neutral”.