Los azules no entran en la polémica de los pocos días de descanso por la Copa Sudamericana de parte del conjunto pirata.

U. de Chile le responde a Coquimbo por el cansancio: "No tenemos una ventaja"

Una de las polémicas que se agrandó en la previa del duelo entre Universidad de Chile ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, tiene que ver con el descanso del conjunto pirata.

Los dirigidos por Fernando Díaz vienen de jugar el jueves por la noche ante el Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana, para ahora mentalizarse rápido en el partido del domingo en el Estadio Nacional.

“Todos los entrenadores nos quejamos un poco de eso. Pero al final tenemos que superarlo. No hay otra alternativa. Quizás el día de mañana sí. La Federación chilena tendrá que tomar las cartas para que no hagan jugar a un equipo un partido tan importante como contra Universidad de Chile tan encima, independiente que esté el reglamento para hacerlo”, comentó Díaz.

El DT de Coquimbo apunta a la programación, donde se verán afectados: “Para que sea el mejor espectáculo posible y un equipo no llegue con desmedro respecto del otro, como en teoría vamos a llegar nosotros”.

La responden

Esto también fue tomado en el Centro Deportivo Azul de Universidad de Chile, en donde los azules replican la opinión de los coquimbanos, en voz del técnico Gustavo Álvarez.

“Hoy en este fútbol de alto rendimiento, la preparación de los jugadores es tan buena que se puede jugar sin problema copa internacional y torneo”, comentó el entrenador bullanguero.

En ese sentido, no quiso armar una nueva polémica con su par de Coquimbo Unido, asegurando que ellos deben resolver de buena manera el tema del cansancio.

“Nosotros no tenemos una ventaja, después la recuperación de los jugadores de ellos debe opinar desde su cuerpo técnico. No me corresponde opinar”, precisó en su respuesta.

¿Cuándo y cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

La U recibe a Coquimbo Unido este domingo 14 de abril, desde las 12:30 horas, en el Estadio Nacional. El partido es válido por la octava fecha del Campeonato Nacional, con aforo permitido para 45 mil espectadores.

