No fue un buen debut el que tuvo Universidad de Chile en Copa de la Liga, tras igualar por 2-2 de local ante Deportes La Serena, que más encima se vio coronado por un fuerte cruce entre jugadores que sólo lo vieron los hinchas en el Estadio Nacional.

¿Los protagonistas? De un lado, con la camiseta azul, estaban Marcelo Díaz y Fabián Hormazábal. Del otro, con la casaca granate, Bruno Gutiérrez y Diego Rubio, curiosamente dos ex Colo Colo. El escenario fue la pista de recortán del coloso de Ñuñoa.

ver también Tabla: La U iguala ante La Serena en el debut de la Copa de la Liga y deja dudas

Díaz y Hormazábal protagonizan pelea que no se ve en TV

El cronómetro marcaba el minuto 88, con los ánimos calientes de lado y lado, los futbolistas de La Serena recibieron insultos de todo tipo por parte de los hinchas de la U que estaban en el sector Bajo Marquesina. Hasta ahí, lo “típico” de un juego.

El problema fue que, según describieron en la transmisión oficial de TNT Sports sin mostrar imágenes, tanto Rubio como Gutiérrez realizaron gestos a los fanáticos azules, razón por la cual Díaz y Hormazábal fueron a enfrentarlos.

Ambos futbolistas de la U se acercaron a los de La Serena para exigirles explicaciones, lo que generó un enfrentamiento que estuvo a nada de pasar a los golpes. Por suerte, personal de ambos equipos calmaron los ánimos y evitaron que el conflicto pasara a mayores.

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En síntesis

Universidad de Chile igualó 2-2 ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

igualó 2-2 ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Marcelo Díaz y Fabián Hormazábal encararon a Diego Rubio y Bruno Gutiérrez por gestos a la hinchada.

encararon a Diego Rubio y Bruno Gutiérrez por gestos a la hinchada. Minuto 88 fue el momento del altercado en la pista de recortán de Ñuñoa.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda jornada del Grupo D en Copa de la Liga, Universidad de Chile volverá a ser local en el Estadio Nacional, esta vez para recibir a Unión La Calera, este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas.