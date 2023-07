La U ilusiona a sus hinchas con volver a ser campeón, y su buena campaña en el Campeonato Nacional 2023, donde marchan punteros, avala el positivismo. Eso sí, Héctor Tito Awad revela la fórmula para que eso finalmente ocurra.

El mítico comentarista de La Magia Azul habla con RedGol sobre la gran temporada que ha tenido el Romántico Viajero con Mauricio Pellegrino de DT y detalla lo que debe suceder para que puedan dar otra vuelta olímpica.

Awad le da la fórmula a la U

De entrada el histórico Tito Awad, que también defiende al Chuncho como contertulio del programa Show de Goles de TNT Sports, resalta que “a ver, yo no sé si pensar que no la va a parar a nadie“.

“Si sigue manteniendo el nivel de fútbol que mostró los dos últimos partidos, evidentemente que la ilusión crece y crece, de los hinchas, de la prensa, los comentarios, la U en este momento encontró la ruta“, añade.

Eso sí, “espero que no la pierda rápido, Unión nos hace siempre buenos partidos pero es un mérito mucho de Ronald Fuentes, que con un equipo muy chiquito, muy modesto, está donde está, por algo es la defensa menos batida del torneo”.

“Pero yo no me quiero apurar, no quiero decir todavía que encuentro ni siquiera a la Universidad de Chile como el equipo imbatible”, complementa Tito Awad.

Para cerrar, destaca que “uno no se puede apurar y olvidarse de lo anterior a estos dos partidos”.

“La derrota con O’Higgins en el Copa Chile, tres partidos que no ganamos o cuatro antes del término de la primera rueda, todos los amistosos los perdimos, entonces ahora encontramos la ruta, perfecto, maravilloso, pero piano piano lontano dijo un abuelo mío”, agrega.

“Te digo, la U en las primeras 4 o 5 fechas no sale de Santiago. Y para mí si en estas 4 o 5 fechas la U sale airosa, ahí ya podemos hablar de que va por el título”, concluyó.