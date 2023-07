Universidad de Chile espera por el duelo de este lunes contra Unión Española, por la fecha 17 del Campeonato Nacional. La U se ilusiona con un triunfo que le permita mantenerse como puntera en la tabla junto a Cobresal, que derrotó a Huachipato.

Leandro Fernández viene de volver en los azules tras sus problemas de salud. El delantero sufrió una rebelde neumonía y sumó algunos minutos contra Huachipato. Ante Unión espera continuar su puesta a punto.

“Quiero estar lo más pronto posible. Si me preguntas a mí, estoy para 90 minutos. Pero hay que ver cómo me voy sintiendo, aún no me ha tocado”, dijo Fernández en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Por otro lado elogió a su rival por el puesto: “Nico Guerra hace mucho sacrificio por el equipo. El fin de semana lo felicité porque se tiró al piso, corrió, metió, tuvo el gol. En el partido con Católica también tuvo su revancha”.

Por último, Leandro Fernández se refirió con mesura al momento de la U peleando en lo más alto y considera que aún hay cosas por mejorar.

“Hoy estamos disfrutando pero con los pies en la tierra, aún no ganamos nada. Sin duda la posesión es algo a mejorar. Nos gustaría tener más la pelota. Con el correr de los partidos vamos a ir subiendo para someter nosotros al rival con pelota”, sentenció el delantero argentino.