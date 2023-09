Mauricio Pellegrino está contra las cuerdas en Universidad de Chile. El técnico arrastra una mala racha de ocho partidos sin saber de triunfos, lo que le significó un ultimátum para el choque con Audax Italiano.

En la previa el técnico habló en conferencia de prensa y aprovechó de explicar por qué hay dos jugadores cortados. Cristián Palacios e Israel Poblete no han visto acción en las últimas dos fechas, lo que ha generado críticas desde los hinchas azules.

Pellegrino detalla las ausencias de Cristián Palacios e Israel Poblete en la U

Desde el partido con Unión La Calera a finales de agosto que tanto Cristián Palacios como Israel Poblete fueron cortados en la U. Ambos jugadores quedaron fuera de las convocatorias para los partidos con Colo Colo y Deportes Copiapó, por lo que Mauricio Pellegrino debió aclarar qué ocurre.

“Son jugadores importantes para nosotros, obviamente tienen posibilidades de poder estar. Lo futbolístico abarca todo, abarca todos los aspectos del ser humano, el entrenador tomó la decisión porque creía en ese momento que era lo mejor”, comenzó señalando el DT en conferencia de prensa.

Mauricio Pellegrino no se quedó ahí y recalcó que Cristián Palacios con Israel Poblete han sido marginados por rendimiento. “Yo los veo a todos los días a los chicos, pero simplemente uno decide lo que cree que es mejor para ese momento. Israel está entre los jugadores con más minutos, Chorri es un delantero importante también”:

“Siempre cuando las cosas cuando no están bien, el entrenador tiene que tomar decisiones para probar otras cosas, dinámicas y eso lo hemos hecho mucho este año. Estos dos chicos el equipo los necesita”, añadió.

Finalmente el técnico enfatizó que sólo es una decisión técnica y no personal. “Si puedo decir algo, tenemos un grupo muy buena gente, no tengo ningún problema personal y acá las cosas nos son personales, acá es la U. Cuando hablemos de fútbol, los nombres no son importantes, lo importante es la institución”.

¿Cuáles son los números de Mauricio Pellegrino en la U?

Mauricio Pelegrino ha dirigido un total de 26 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos ha cosechado 9 triunfos, 7 empates y 10 derrotas.

¿Cuándo juega la U con Audax Italiano?

Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre. El duelo está programado para las 19:00 horas de nuestro país.