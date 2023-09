Mauricio Pellegrino recurrió a Lionel Messi y el recuerdo de la renuncia a la selección de Argentina para ejemplificar con su momento en la U. El director técnico cuenta las horas para un nuevo desafío en el Campeonato Nacional 2023 para cortar de una vez la racha sin victorias, que ya contabiliza ocho partidos.

Universidad de Chile será local ante el Audax Italiano este lunes 2 de octubre en el estadio Santa Laura. Un juego que perfectamente podría ser el último del DT argentino en su cargo. Aunque parece que la historia se repite cada semana en torno a la continuidad del Flaco.

“Cuando uno tiene momentos difíciles los jugadores empiezan a dudar de muchas cosas. Romper con eso tiene que ver mucho con la mentalidad. Eso es un bucle que entramos y salimos sobre lo mismo. Es insistir, insistir, insistir”, apuntó Pellegrino.

Fue entonces cuando apareció la figura de Messi en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul. “Los jugadores dudan de todo. Y creen en todo. Todas las personas dudan cuando las cosas no salen. Eso es muy natural. Hasta Messi dijo que la selección no es para mí. Y era el mejor del mundo”, expresó el otrora defensor central del Barcelona de España y el Liverpool de Inglaterra.

Pellegrino alude al retiro de Messi en Argentina por el presente que vive la U

Mauricio Pellegrino recuerda todavía la renuncia de Lionel Messi a la selección de Argentina y la relaciona con el presente de la U. Después de la Copa América del Centenario que la Albiceleste perdió ante la Roja en 2016, La Pulga anunció que su carrera internacional por su país natal llegaba al final.

Pero eso no se extendió por mucho tiempo. “Imagínate el resto de los mortales cómo va a dudar de algo. Messi dijo ‘al otro día me levanté y fui a entrenar. A los cuatro o cinco meses sentí ganas de volver’. Y era el mejor del mundo. Esto es parte del alto rendimiento”, expresó el ex DT de Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda.

“Cuando vives eso, si no lo usas con un espíritu crítico positivo, es el camino hacia donde no tienes que ir. Es un gran aprendizaje si se lo toma por el lado bueno”, sentenció Pellegrino. ¿Podrá volver a disfrutar de una victoria en el duelo ante los Tanos? Las cartas, a esta altura, parecen estar echadas.

¿Cuándo llegó Mauricio Pellegrino a la U?

Mauricio Pellegrino fue presentado el 14 de diciembre de 2022 como director técnico de la Universidad de Chile.

¿En qué lugar de la tabla marcha la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se ubica en el 10° lugar del Campeonato Nacional 2023.