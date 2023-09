Mientras Universidad de Chile sumó su octavo partido sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional, los hinchas reclamaban porque desde Azul Azul no sacaban la voz para una determinación con el técnico Mauricio Pellegrino.

Situación que cambió esta jornada, un día después de la reunión de directorio, cuando la vicepresidenta de la concesionaria Cecilia Pérez, habló sobre lo que está pasando en la U.

Con calma

La ex ministra de gobierno, se refirió que, en este momento, es mejor tomar todo con calma, para no hablar de más.

“Este año partimos el primer semestre con un equipo que llega a ser puntero del torneo, ganándole al puntero, y, posteriormente, se viene una baja sostenida que nos tiene preocupados y dolidos. Pasamos de sentir rabia, frustración, angustia y dolor como todos los hinchas. Uno entiende estos sentimientos de la hinchada”, comentó Pérez.

“Como dirigentes, lo que corresponde, es tratar de trabajar, conversar y proteger al plantel. No sólo jugadores, sino también cuerpo técnico. Sacar la mochila de emociones, sentimientos, amargura, rabia, frustraciones para que puedan, desde lo anímico, levantar el rendimiento y poder tener un resultado que la U, la institución más grande del fútbol chileno, que se merece como institución y a la hinchada”, precisó.

Pellegrino

Una situación similar al abordar el futuro de Mauricio Pellegrino, quien está a muy pocos pasos de dejar el club por rendimiento, aunque Cecilia Pérez prefiere llevar con calma la situación.

“Creo que Mauricio es el primero en estar preocupado y ocupado en revertir el momento, es el mismo técnico que nos llevó a ser puntero con el mismo plantel. Lo hemos dicho, Mauricio es una buena persona, gran persona, gran técnico y tenemos que dar la vuelta entre todos”, comentó Pérez.

“Las críticas públicas no sirven y las autocríticas, lo he comentado, somos convencidos, partiendo por el presidente, que la primera es dirigencial y siempre va a ser así. No corresponde pasar la responsabilidad y las críticas a jugadores o cuerpo técnico”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, la U volverá a jugar por el Campeonato Nacional el lunes 2 de octubre. Ese día recibirá a Audax Italiano en el estadio Santa Laura, desde las 19:00 horas.

¿Qué pasa si la U pierde contra Audax Italiano?

Si Universidad de Chile pierde contra Audax Italiano, Mauricio Pellegrino será despedido del club por los malos resultados.