No pasó desapercibido en el ambiente del fútbol chileno el pedido que Johnny Herrera le realizó a Universidad de Chile para que vaya por Gustavo Quinteros como su próximo entrenador para la temporada 2024.

“Si a mí me preguntan, sinceramente, yo creo que, si se llega a ir de Colo Colo, yo de la U lo voy a buscar feliz“, aseguró el ex arquero y capitán azul en TNT Sports, lo que provocó enconadas reacciones al respecto.

Tal es el caso de Raúl Toro, histórico entrenador chileno, quien se mostró muy en desacuerdo con la petición de Quinteros en la U, y en diálogo con Bolavip Chile, no dudó en criticar con dureza los dichos de Johnny Herrera.

Raúl Toro le tira a Johnny Herrera

“Cero opción, porque generalmente si los jugadores de Colo Colo cuando pasan a la U como pasó con Zaldivia se le fue la gente encima y no lo querían, imagínate un entrenador, peor todavía. Es como si el Bichi Borghi fuera a la U, son personas identificadas con sus clubes y es difícil”, partió señalando el técnico.

Tras ello, Raúl Toro empezó la tiradera, afirmando que “no sé por qué Johnny Herrera está hablando tantas y puras estupideces, qué mierda le pasa al Johnny. Lo he escuchado decir cosas que yo digo ‘cómo las puede decir’. Yo creo que es mejor no meterse en ese tipo de cosas, son muy personales“.

Es más, el ex estratega de Audax Italiano no dudó en defender al actual técnico azul, Mauricio Pellegrino, sosteniendo que “lo ha hecho extraordinariamente bien. Estamos hablando de la U, club que los últimos 3-4 años estaba a punto de descender y ahora pelea arriba“.