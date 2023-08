Universidad de Chile tomó la decisión de posponer la renovación del técnico Mauricio Pellegrino, teniendo en cuenta los malos resultados de las últimas fechas del Campeonato Nacional.

Una situación que se da con el plantel corto que tienen los azules, donde sólo sumó un refuerzo en el mercado de pases, ante la baja crítica de Pellegrino a la dirigencia para no hacer un esfuerzo.

Una situación que es criticada por el periodista Fernando Tapia, quien asegura que en esas cosas se marca la diferencia con Gustavo Quinteros: “Las diferencias de posturas que hay en los técnicos de equipos importantes, como en Colo Colo y Universidad de Chile”.

Diferencias

Para el comentarista deportivo de Pauta de Juego, el entrenador de los azules fue moldeado en el discurso por la concesionaria de Universidad de Chile, para no hacer pública una evidente molestia, muy diferente a lo que ha pasado con Quinteros en el Monumental

“Él se acomodó, fue muy oficialista. En este caso, a diferencia de Colo Colo, donde tenemos dos perfiles de entrenadores, como el de Quinteros que no tiene problemas, que está respaldado por los títulos en Colo Colo y Universidad Católica, que dice las cosas en conferencia de prensa: ‘necesito refuerzos, ‘así no podemos’, ‘así me será difícil avanzar en copas’, ‘me desmantelaron el plantel'”, comentó Tapia.

En la otra vereda, más allá de los resultados, cree qu el entrenador de los azules fue muy pasivo, cuando todo apuntaba a reforzar al equipo para seguir peleando por lo más alto.

“¿Qué hizo Pellegrino? Dio a entender que necesitaba refuerzos, pero después le hicieron entender el mensaje institucional y lo asumió. Entendía que había una realidad, como el caso de Osorio, que, si no se vendía uno de los que tenía la U en vitrina, no se podía reforzar”, abrió el debate.

Por lo mismo, marca las claras diferencias que se pueden ver en los dos equipos más grandes, pese a que ambos han estado complicados en el tema de los refuerzos en el mercado de pases.