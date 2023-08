Claudio Borghi revela por qué Colo Colo no le renueva contrato a Gustavo Quinteros

Dentro de los múltiples temas que se tienen que dilucidar en Colo Colo, uno de ellos es decir si renovarle, o no, el contrato al técnico Gustavo Quinteros, algo que desde Blanco y Negro todavía no dan señales claras.

Al santafesino de 58 años se le acaba el vínculo con el Cacique al término del Campeonato Nacional 2023, y ha sido enfático en decir, al respecto, que “quiero lograr el bicampeonato. Después veremos y analizaremos con mi familia“.

Si bien a nivel local, Quinteros logró salvar del descenso a Colo Colo, además de ganar tres títulos, a nivel internacional no ha podido sobresalir, y por ello, un ex técnico del albo, como Claudio Borghi, reveló porqué no se le ha renovado su contrato.

Borghi revela porqué Colo Colo no renueva a Quinteros

“Yo creo que si está en duda la continuidad de Quinteros es por el propio Quinteros, no por los directivos. Él ha conseguido cosas muy importantes y quizás no son los resultados los que te pueden sacar sino la convivencia con los dirigentes“, afirmó el “Bichi” en su espacio en Radio Futuro.

No quedó allí, pues Borghi agregó que “yo no creo que hayan motivos en resultados para sacarlo a Quinteros, porque lo que ha logrado es lo mismo que lo que han logrado los últimos entrenadores que han estado en Colo Colo”.

A nivel estadístico, el estratega albo ha conseguido un 59.5 por ciento de rendimiento, en base a 68 triunfos, 37 empates y 30 derrotas, en 135 partidos dirigidos desde su llegada en octubre del 2020.