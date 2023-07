"No llegó al nivel": Quinteros recuerda a Lucero para explicar por qué no juegan Benegas y Lezcano

Una de las grandes deudas de Colo Colo en la temporada 2023 ha sido el gol. El Cacique no ha logrado marcar las ocasiones que se ha creado, pese a traer a dos delanteros para reemplazar a Juan Martín Lucero: Leandro Benegas y Darío Lezcano.

Sin embargo, Gustavo Quinteros se ha inclinado por utilizar a Damián Pizarro como el principal atacante. El joven canterano ha cargado con el peso y ha dejado en evidencia el mal nivel con el que llegaron los refuerzos, que apenas suman minutos.

Gustavo Quinteros y las razones para no darle minutos a Leandro Benegas y Darío Lezcano

Este viernes previo al duelo con Huachipato, Gustavo Quinteros habló en Colo Colo. El técnico explicó, entre otras cosas, el por qué Leandro Benegas y Darío Lezcano no están siendo considerados. Todo, recordando a Juan Martín Lucero, que con su salida desarmó el esquema.

“Más allá de que nosotros tuvimos un mercado difícil con mala suerte con los jugadores, porque De Los Santos y Amor son grandes defensores pero no pudieron estar disponibles, para mí Colo Colo no clasificó a octavos de Copa Libertadores porque fallamos muchos goles y manos a manos. A lo mejor en otra temporada hicimos más de eso. Si convertíamos algunos de los que fallamos, pasábamos. Y en el Campeonato estaríamos más arriba, es la verdad. Tenemos los videos y situaciones que hemos fallado, no un jugador, sino que varios. Falla el equipo, no se le echa la culpa a uno”, lanzó el DT.

Ahí Gustavo Quinteros entró a explicar por qué sus nuevos delanteros no juegan. “Hay que recordar que teníamos un equipo el año pasado donde incorporaríamos un jugador por línea. Uno fue Ramiro González y otro fue Leandro Benegas”.

“La ida de Lucero no la teníamos prevista ni nosotros ni el club, entonces salimos a buscar un reemplazante. Hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo. Ahí a lo mejor tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado, pero ya está. Damos explicaciones todo el tiempo de esto, pero ya es sabido”, añadió sobre Darío Lezcano, que no estará ante Huachipato.

Quinteros recalcó que a Benegas y Lezcano parece haberles pesado la camiseta. “Venir a Colo Colo no es fácil, no cualquiera viene, juega y la rompe. No es así. Muchos han llegado bien desde otros equipos y aquí les cuesta. Aquí hay competencia, dos o tres jugadores de un buen nivel para jugar. Hoy están los chicos jóvenes, que me pone contento con Damián, el Vicho que fue excelente, Saldivia y antes Daniel o Bruno”.

“Nos faltó experiencia para solucionar ese tema y, por otro lado, estamos contentos que a mediano y largo plazo el club tendrá jugadores jóvenes jugando en Primera o vendiendo como a Solari. En lo otro tenemos que seguir trabajando para que este semestre seamos un equipo que aproveche con más éxito los porcentajes de situaciones creadas. Ojalá mejorar en eso, sacar más puntos que el año pasado y llegar primero o segundo para clasificar nuevamente”, sentenció.