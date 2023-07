El irregular presente de Colo Colo este 2023 hace que las viejas glorias afilen los dientes a la hora de criticar, siendo Roberto Rojas uno de los últimos en lanzar artillería pesada al Monumental tras el empate sin goles ante Ñublense.

Rojas tuvo ácidas críticas para el actual momento del Cacique, apuntando espacialmente contra Maximiliano Falcón. Para el Cóndor, el uruguayo no debería vestir la camiseta del Cacique.

“Hay jugadores en Colo Colo que ya no deberían estar en el equipo, que no deberían vestir la camiseta del club. No me gusta Maximiliano Falcón. No sé cómo la prensa chilena habla tan bien de él, siendo un jugador tan lento y sin recursos”, afirmó el Cóndor a RedGol.

Pues bien, estas palabras tuvieron réplica casi inmediata por parte del propio Peluca, quien comentó en nuestres redes sociales una respuesta casi igual de ácida directa al ex arquero.

“¿Habla bien? ¿Este muchacho tendrá televisor en su casa?”, comentó el uruguayo, ganándose varios comentarios a favor por parte de los hinchas albos.

Una respuesta que literalmente es un choque de generaciones. Para los más jóvenes tal vez son injustas las críticas hacía el Peluca, mientras que para los más viejos es atingente que alguien como Rojas repase el presente albo.

Cabe recordar que Colo Colo actualmente en el torneo marcha en el séptimo lugar con 27 puntos, a lejanas ocho unidades del puntero Cobresal, pero con partido un pendiente. El próximo duelo del Cacique será ante Huachipato este sábado 29 de julio desde las 17:30 en el Estadio Monumental.