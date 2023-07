Colo Colo ha tenido un rendimiento muy a los tumbos en esta temporada 2023. El Cacique sigue sin convencer de la mano de Gustavo Quinteros, quien ha buscado varias fórmulas para dar con un equipo confiable que afronte lo que resta del año.

Uno que analizó este irregular presente de los albos fue Roberto “Cóndor” Rojas, quien contestó el llamado de RedGol para afirmar que “hace tiempo que Gustavo Quinteros viene con la historia de que le faltan jugadores. Estos no están rindiendo lo esperado y eso es responsabilidad de él. Se debe hacer cargo de buscar alternativas para el equipo”.

En ese sentido, el Cóndor declaró que “el torneo chileno debe ser una obligación para en este año, pero se le va a poner difícil por la competencia que hay, con buenos equipos”.

Volviendo a las críticas contra el entrenador albo, el ex portero señaló que “Quinteros no ha tenido copas trascendentales. En la Libertadores y Sudamericana no ha dado ese salto. En Colo Colo ya no basta con ganar lo torneos locales. El club tuvo una época en el pasado donde fue un buen representante a nivel internacionales”.

Las críticas de Rojas contra Falcón en Colo Colo

Para cerrar y apuntando al actual plantel albo, Rojas tuvo duras palabras contra Maximiliano Falcón, metiéndolo en el grupo de jugadores que ya no deberían estar en el Monumental.

“Hay jugadore en Colo Colo que ya no deberían estar en el equipo, que no deberían vestir la camiseta del club. No me gusta Maximiliano Falcón. No sé cómo la prensa chilena habla tan bien de él, siendo un jugador tan lento y sin recursos”, concluyó Rojas.

El Cacique de momento en el torneo marcha en el séptimo lugar con 27 puntos, a lejanas ocho unidades del puntero Cobresal, pero con partido pendiente. El próximo partido de los albos será ante Huachipato este sábado 29 de julio desde las 17:30 en el Estadio Monumental.