Pato Yáñez duro con Colo Colo: "Si no le haces un gol al arcoíris es muy difícil"

Colo Colo no pudo contra Ñublense y debió contentarse con un empate sin goles frente a Ñublense, como visita por la fecha 18 del Campeonato Nacional. Los albos tuvieron un buen inicio en el estadio Nelson Oyarzún, pero fueron de más a menos.

Los albos llegaron al duelo con la posibilidad de meterse en el podio de la tabla, pero finalmente el punto sólo les permite seguir en zona de Copa Sudamericana, bajando al séptimo puesto.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez manifestó que “me gustó Colo Colo el primer tiempo, debió haberse ido al descanso en ventaja. Pero lo hemos conversado: es un Colo Colo corto respecto del año pasado y si este equipo no marca, no va a llegar a la parte alta de la tabla”.

El ex delantero del Cacique y la Roja sentenció que “Colo Colo juega bien, marca diferencias y Ñublense en el segundo tiempo le metió línea de tres. Y ahí lo complicó. Me gustó el primer tiempo, pero si no le haces un gol al arcoíris es muy difícil”.

Cabe recordar que Colo Colo arrastra críticas en la delantera, especialmente por el desempeño de jugadores como Darío Lezcano, Leandro Benegas y Fabián Castillo, quienes llegaron como refuerzo sin resultado hasta ahora.

El próximo partido de los albos será este sábado, como local ante el sublíder Huachipato. La misión de Colo Colo será volver al triunfo contabilizando en la previa de Ñublense la derrota y eliminación en Copa Libertadores contra América Mineiro.