Colo Colo se quedó con las ganas de quedarse con los tres puntos en su visita a Chillán. Los albos fueron incapaces de superar a Ñublense y tuvieron que conformarse con un 0-0 que no suma mucho en sus aspiraciones de luchar por el título.

Uno que analizó lo que fue el rendimiento del Cacique en el Nelson Oyarzún fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio declaró que “¿está para el título Colo Colo? Yo creo que sí, con lo irregular que está el torneo puede meterse ganando un partido. Creo que en Chillán perdió dos puntos y lo sostengo porque Ñublense venía del desgaste de la Copa Sudamericana, algo que favorecía”.

“Otra vez el equipo no pudo finiquitar las ocasiones que se genera. Ese es el gran problema de este año. El equipo es poco profundo, está cojo por el lado izquierdo y basa mucho su juego por en el medio. La deuda está en el gol”, agregó el Mago.

En ese sentido, el ex volante sostuvo que “Colo Colo tiene chances para ser campeón, pero para eso tiene que hacer goles. Haciendo goles se ganan puntos y ganando puntos se pelea arriba. Es un equipo que defensivamente se muestra sólido, pero sin goles es imposible sumar”.

Para finalizar el ex albo se detuvo a analizar el partido de Damián Pizarro, afirmando que “no hizo un buen segundo tiempo. No está tomando buenas decisiones, quiere pasarse al arquero cuando no hay que hacerlo, o baja la cabeza al rematar en vez de levantar la mirada. Caroca jugó muy bien y lo supo marcar”.

Con esta igualdad el Cacique se quedó en el torneo en el séptimo lugar con 27 puntos, a lejanas ocho unidades del puntero Cobresal, pero con partido pendiente. El próximo duelo del Cacique será ante Huachipato este sábado 29 de julio desde las 17:30 en el Estadio Monumental.