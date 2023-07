Barticciotto y el poco poder ofensivo de Colo Colo: “De los delanteros que trajo Quinteros no ha jugado casi nadie”

Dentro de lo irregular que ha sido este 2023 para Colo Colo, uno de los puntos que más criticas ha recibido es de mitad de cancha hacia arriba. Los albos definitivamente perdieron el arco, esto a pesar de generar buenas chances de goles en su partidos, algo que pesó y mucho, por ejemplo, en su participación en la Copa Libertadores 2023.

Uno que analizó esta situación fue Marcelo Barticciotto, quien tras la salida de Matías Moya del club se mostró extrañado por la falta de variantes del Cacique en delantera. Es donde Gustavo Quinteros más gente trajo, pero curiosamente, todos con pocas oportunidades.

“Es extraño. A mí me causa mucha extrañeza porque todos los vimos jugar a Moya en Ñublense, era un jugador interesante. ¿Tan mal tiene que andar un jugador, sobre todo en los entrenamientos porque ahí lo ve Quinteros, para que no tenga casi minutos en un equipo que no funciona del todo bien y que necesita gente de mitad para arriba?”, se cuestionó Barti.

En ese sentido, el ídolo albo declaró que “de lo que trajo de mitad de cancha hacía adelante, sobre todo a principio de año, no ha jugado casi nadie. Lezcano, Benegas, Moya y Castillo, que si uno se fija en los minutos que han jugado, son muy pocos”.

“No es que Colo Colo sea una máquina como un relojito funcionando. El equipo necesita variantes de mitad de cancha hacia adelante. Hay partidos que no puede desnivelar o tratar de abrochar y sin embargo, no tiene y no los ha ocupado. Es extraño”, concluyó.

Los números de Colo Colo en este 2023

La falta de calidad en ofensiva se está viendo reflejada en la cantidad de goles convertidos en el torneo 2023, donde Colo Colo apenas lleva 22 tantos después de 17 partidos jugados. En este ítem y con la misma cantidad de bregas disputadas, apenas supera al equipo del 2020 que peleó por no descender (a esta altura ese equipo llevaba 19 tantos).

Colo Colo actualmente es séptimo en el torneo con 27 puntos, a ocho unidades del líder Cobresal. El próximo duelo del Popular será ante Huachipato este sábado 29 de julio a las 17:30 horas en el Monumental.