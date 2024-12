Futbol, Universidad de Chile vs Huachipato. Fecha 1, campeonato Nacional 2023. El jugador de Universidad de Chile Cristian Palacios, izquierda, disputa el balon contra Benjamin Gazzolo de Huachipato durante el partido por la primera division disputado en el estadio Santa Laura. Santiago, Chile. 23/01/2023 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad de Chile vs Huachipato. 1st date, 2023 National Championship. Universidad de Chile’s player Cristian Palacios, left, vies the ball against Benjamin Gazzolo of Huachipato during the first division match held at Santa Laura stadium. Santiago, Chile. 01/23/2023 Jonnathan Oyarzun/Photosport