La Supercopa de Chile 2025 se había transformado en un verdadero super cacho para la ANFP. El duelo entre Colo Colo y la U de Chile con el que arrancará la próxima temporada buscaba una sede, recibiendo varios portazos de distintas regiones.

Los monarcas del Campeonato Nacional y la Copa Chile, respectivamente, se verán las caras en un Superclásico caliente, pero que genera dolores de cabeza. La seguridad ha sido la principal preocupación y también la razón por la que tanto Concepción como Temuco se negaron a recibirla. Pero este miércoles por fin llegó una buena noticia.

Y es que luego de semanas buscando dónde llevar a cabo el choque, finalmente hubo un estadio que abrió sus puertas. De hecho, las cosas están avanzadas y sólo falta una cosa para que se haga oficial.

Sólo resta un detalle: Colo Colo y la U jugarán la Supercopa en La Serena

Después de semanas de incertidumbre, finalmente este miércoles se conoció que el Estadio La Portada de La Serena será la sede para la Supercopa de Chile. Colo Colo y la U viajarán hasta el norte del país para levantar el primer título del 2025, según confirmó la alcaldesa de la comuna, Daniela Norambuena.

El Estadio La Portada de La Serena recibirá la Supercopa 2025 entre Colo Colo y la U. Foto: Photosport.

“Efectivamente hemos recibido la solicitud de la ANFP para que se pueda liderar acá la Supercopa en La Serena“, comenzó señalando la edil en Los Tenores de Radio ADN.

De hecho, reveló hasta la fecha y la hora en la que se llevará a cabo el encuentro. “Estamos evaluando que sea el 25 o 26 de enero a las 12:00 horas. Estamos contentos porque somos la capital regional de la Región de Coquimbo, tenemos un lindo estadio”.

Daniela Norambuena hizo un llamado a no hacerle el quite a los eventos de esta magnitud, más allá del desafío de seguridad que involucra. “La idea es que hagamos estos encuentros deportivos que vienen a reunir a la familia porque sabemos que hay gran fanaticada”.

En esa misma línea, detalló que desde su parte está todo listo, pero es la organización la que debe trabajar para que las autoridades den el visto bueno. “Próximamente vendrá la ANFP a hacer los análisis, ver las condiciones, analizar con Estadio Seguro. Nosotros dimos el OK y está en sus manos el subirlo al Ministerio del Interior y las coordinaciones respectivas“.

“Nosotros somos los dueños de casa y podemos disponer el estadio para estos eventos deportivos. Me tocó liderar el proceso de Estadio Seguro y ahí habrán condiciones que tenemos que disponer para la seguridad de la comuna (…) Estoy segura que cuando uno hace un trabajo mancomunado con Carabineros, Estadio Seguro, el público porque entiendo que habrá algunas conversaciones por las condiciones del número y de las personas que visitarán. Se pueden hacer las cosas bien con una buena gestión anticipada”, complementó.

Eso no fue todo, ya que también aprovechó de remarcar en que el balompié nacional no puede estar pasando por este tipo de situaciones. “Para nosotros es un orgullo tenerlos acá en época estival. No puede ser que el fútbol genere incertidumbre, sino que debe generar el compartir. Entiendo la situación que genera la Supercopa en regiones, pero si nos preparamos bien, podemos hacer un lindo espectáculo”.

¿Te gusta La Serena como sede para la Supercopa? ¿Te gusta La Serena como sede para la Supercopa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Finalmente, insistió en que es misión de Pablo Milad y compañía el lograr que las autoridades den el OK. “Nosotros le hacemos la respuesta a la ANFP que tenemos las fechas disponibles y ahora lo que falta es la coordinación de ellos con el Ministerio del Interior para el orden público. Nosotros ponemos el lugar de la fiesta, después se harán los análisis respectivos en materia de seguridad“.

¿Cuándo comienza el Campeonato Nacional 2025?

Luego del Consejo de Presidentes de hace algunos días, la ANFP determinó las fechas para iniciar los torneos del 2025. Entre ellos está el Campeonato Nacional, el que arrancará el fin de semana del 15 y 16 de febrero.

¿Cuántas Supercopa de Chile tienen Colo Colo y la U?

Colo Colo y la U se verán las caras en la edición 2025 de la Supercopa de Chile. Hasta ahora, el Cacique comparte con la UC el primer lugar como el equipo más ganador del certamen con 4 títulos (2017, 2018, 2022 y 2024), mientras que el Bulla lo ha levantado en sólo una ocasión (2015).