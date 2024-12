Marcelo Barticciotto reconoció que sería bonita una Supercopa entre Colo Colo y la U en el Estadio Nacional, pero no se puede... y tampoco quiere arriesgarse con otro partido único en otro recinto.

Marcelo Barticciotto pide tajante no correr riesgos con la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile

La realización de la Supercopa de Chile 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue siendo un dolor de cabeza tanto para la organización del fútbol nacional como para las autoridades de Gobierno.

Colo Colo como campeón del Campeonato Nacional y la U como monarca de Copa Chile deberían enfrentarse en partido único, como se ha desarrollado históricamente la joven competencia instaurada en 2013.

El problema es que por primer vez la Supercopa enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile, lo que supone dividir el estadio en una mitad para hinchas azules y la otra para los albos. En medio de argumentos por seguridad, surgió la opción de una definición en partidos a ida vuelta, pero todavía no se descarta el partido único.

En ESPN Chile, el ex delantero de Colo Colo e ídolo albo, Marcelo Barticciotto, sostuvo que no le molestaría un partido único en el Estadio Nacional, donde ejerce su localía la U, pero en el Cacique no lo aceptaría.

Barti: ¿Partido único? Yo no me arriesgo

“Yo no estoy tan en desacuerdo, pero no te lo aceptan: jugar en el Estadio Nacional. Colo Colo no te lo acepta”, dijo tajante Barti considerando que el recinto de Ñuñoa es como ceder para que la U juegue en las que tradicionalmente ha sido su casa.

¿Ida y vuelta? ¿Partido único? ¿Nacional, Ester Roa? La Supercopa volverá a enfrentar a Colo Colo y la U y Barti no quiere riesgos.

De todas formas agrega que “yo no me arriesgo a jugar un partido único con las dos hinchadas juntas. Por el momento la gente no ha dado muestras que se pueda hacer”.

Sentencia que “quizás la gente de Colo Colo y la U se ha portado bien en el último tiempo y eso hay que decirlo, así como los criticamos cuando se portan mal. Pero las dos hinchadas han demostrado que no se pueden controlar”.

En lo que respecta puntualmente a la Supercopa, otra opción es llevar el partido único a regiones, con el estadio Ester Roa de Concepción como candidato número uno. Las fechas que se manejan para uno o dos encuentros son el 19 y 26 de enero.