En poco más de un mes, se debiera llevar a cabo la Supercopa 2025, que enfrentará al campeón del Torneo Nacional, Colo Colo, con el monarca de Copa Chile, Universidad de Chile. Pero todavía la ANFP no toma una decisión al respecto.

Y es que hay un tema no menor, que es garantizar la seguridad del encuentro, en especial por el pésimo comportamientos de las “barras bravas” de ambos equipos, lo que todavía no genera una oficialización sobre las fechas y el formato que tendrá el trofeo.

Al respecto, quien tomó la palabra fue Pablo Milad, presidente de la ANFP, durante la edición 2024 del GO Latam Summit, donde no sólo dejó en claro su postura sobre la Supercopa, además indicó cuándo es que se debiera disputar, claro, si hay autorización gubernamental.

ANFP mantiene incertidumbre con Supercopa

“Pretendemos que se juegue solamente un partido, independiente de las propuestas de un partido de ida y vuelta. Queremos hacer un juego único y, de no ser así, será ida y vuelta, pero todavía no se ha resuelto porque no están las cosas sobre la mesa“, adelantó el dirigente curicano.

En esa línea, Milad agrega que “es una apuesta poner en jaque la seguridad muchas veces, más cuando estas barras no han estado juntas hace mucho tiempo en un estadio. Tenemos tiempo, los equipos todavía no han empezado su pretemporada (…) La posición de los clubes es jugar ida y vuelta“.

ANFP definirá fechas y formato de Supercopa 2025 a la brevedad (Photosport)

¿Cuándo se enfrentarán Colo Colo y la U?

El mandamás de la ANFP dejó en claro que “si es partido único, será el 26 de enero; si hay dos, sería el 22 y 26 de enero“, aunque advierte que la Supercopa podría perder “su gracia” si es que se decide finalmente por duelos de ida y vuelta.

“Tenemos que ver los pro y contra de todo. Se pierde el sentido de un partido final, que es lo habitual para la Supercopa, y tenemos que ver los niveles de seguridad por si un equipo gane en el estadio del otro el campeonato, que es un riesgo bastante alto”, agrega Milad.

Por ello, desde la dirigencia del fútbol chileno enfatizan que aún “estamos viendo con calma la autorización, viendo jugar el partido único en provincia“, donde la opción que corre con ventaja es Concepción.