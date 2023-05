De Tezanos no aprueba la salida de Darío Osorio de la U: "Le falta ganarse el lugar acá"

Darío Osorio podría estar viviendo sus últimos días en Universidad de Chile. Desde Azul Azul ya dieron luz verde para una posible venta, y aunque no han llegado ofertas formales lo cierto es que hay varios interesados en llevarse al talentoso volante formado en el club universitario. Eso sí, Manuel de Tezanos no está de acuerdo con su salida.

El periodista deportivo usó su espacio de conductor en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para dejar en claro su postura. Según él, la Joya de Hijuelas todavía no está preparado para dar el gran salto ya que no ha logrado consolidarse en el Romántico Viajero.

“Yo creo que le falta. Primero, ganarse el lugar acá. A cualquier jugador, esto no es algo contra Osorio particularmente, pero creo que si es un jugador que todavía no tiene una consolidación en su club se me hace muy difícil pensar que le irá bien en Inglaterra, porque creo que en general cualquier jugador que ha salido en estas condiciones con pocos partidos… Hay miles”, lanzó de entrada.

Tras eso, Manoel recalca que “independiente de esto, mi opinión es que le falta para ir, sino corre un serio riesgo de ser suplente, mandado a préstamo a un equipo de menor categoría”.

“¿A quién le fue bien yéndose con la experiencia de Osorio? Un par de partidos buenos en primera división… Está bien, yo creo que el negocio es espectacular. Ahora, tú me preguntas cómo le va a ir, no sé. Muy improbable que le vaya bien. Puede irle”, complementó De Tezanos.

“Hay que adaptarse a un idioma, a una cultura. Vas a pasar a ser uno más de un plantel de 40 jugadores, de distinto tipo de valoraciones, hay que ver para qué lo quieren realmente”, añadió el comunicador deportivo.

Para finalizar, Manuel de Tezanos deja en claro “yo quiero que le vaya bien. Ojalá la rompa, sea titular y sea el recambio que tanto esperamos del fútbol chileno, pero la historia de este tipo de fichajes, de jugadores que no están consolidados acá suele ser negativa”.