Juan Cristóbal Guarello estalló este lunes en medio de los rumores de marcado que rondan al jugador de Universidad de Chile, Darío Osorio. Hace unos días se informó de una supuesta oferta millonaria del Leicester City y ahora las grúas lo acercan al Olympique de Marsella.

“No puedes tirar tanto humo. Son unos caraduras. ¿ Quién tiró esto a correr, quién inventó esta historia?”, manifestó el rostro en Deportes en Agricultura. Minutos antes había hecho gestos de estar ahogado por la mala calidad del aire.

Guarello agrega irónico y molesto: “¿de dónde sale esto de los 7 millones de dólares del Leicester City? Cómo puede ser que hoy Osorio valga casi el doble de lo que valía cuando estaba jugando bien en la U. Ahora no juega mejor, y ha retrocedido”.

“Es raro que de una agencia que no es la de él tiren estas cosas a los medios. Es raro. (…) El tema de fondo, que me llama la atención, es que de la nada, después de un semestre bajo, aparezcan ofertones por Osorio como si viniera rompiéndola. Raro, parece operación comunicacional. Parece tapadera. El vienes Leicester y hoy Marsella. Es demasiado humo”.

Guarello y veedor decepcionado

Incluso, Guarello hizo hincapié en el bajísimo desempeño del delantero de la U en el Sudamericano Sub 20 con la selección chilena. Según una fuente del periodista, un veedor que venía a buscarlo quedó totalmente decepcionado y hasta enojado.

“Yo sé de un veedor alemán que fue al Sudamericano Sub 20, que le habían recomendado a Osorio y quedó enfurecido. Creyó que le estaban tomando el pelo. Dijo ‘cómo me hacen venir a ver a este jugador, qué es esto’. Preguntó: ¿éste es?”, aseguró.

Guarello sentencia: “Osorio perdió la titularidad en la U, ha recuperado espacio, pero hubo un momento en que no jugaba. ¿Cuántos goles lleva esta temporada? Ninguno. ¿Cómo va a valer el doble que el año pasado? Acá alguien está tirando bombas de humo. ¿Quién te va a pagar hoy 7 millones de dólares por cualquier jugador chileno”.

Caamaño y polémica de empresas de representación

Por su parte, Cristián Caamaño explicó con detalles de fuentes internas de UnoSports, la empresa que maneja a Osorio. Es que las últimas informaciones ligan las ofertas a la mano de Fernando Felicevich.

“Hablé con la gente que maneja a Darío Osorio. Están muy extrañados por la caja de resonancia que hay en un medio nacional con respecto a esto, que todo aparentemente lo hace todo Felicevich. Y ellos están muy sorprendidos porque me dicen: hasta donde nosotros sabemos, y hablamos todos los días con Darío, es jugador nuestro”, expone Caamaño.

Agraga: “pero entienden el juego y lo que representa Felicevich para algunos medios, o sea, agrandar situaciones de Felicevich. Me decían: hacemos la triangulación Felicevich, el medio y la U, y sacamos la ecuación perfecta de por qué eligen a La Tercera para sostener este tipo de informaciones. Felicevich en ningún caso ha acercado una oferta a la empresa de Pablo Leclerc”.

Caamaño concluye que “hasta el momento no hay ninguna oferta concreta por Darío Osorio. De que llaman, llaman. Hay interés de Inglaterra, Italia y Portugal, no hay más. Ahora, UnoSports no maneja los montos porque ellos no manejan la oferta, ellos reciben la oferta y si llega se la presentan a la U”.