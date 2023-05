El talentoso mediocampista de Universidad de Chile, Darío Osorio, esta en la mira de varios equipos que buscarán pelear su pase en este mercado de fichajes. Desde Francia aseguran que en Olympique de Marsella ya lo están analizando como posible compañero de Alexis Sánchez.

Formado en la cantera de azul-azul, el jugador de tan solo 19 años ya vislumbra su futuro en Europa. Desde la U se han hecho a la idea de perder a su joven promesa y escucharán ofertas en las próximas semanas para sacar el máximo provecho económico de su pase.

Según afirma el diario El Mercurio, dos grandes de la Premier League ya ofertaron por la totalidad del pase de Osorio, en una cifra que supera los 5,5 millones de dólares. Hablamos de Newcastle y Leicester City. Pero en el club azul no se apurarán en tomar una decisión.

Osorio y Sánchez, ¿la nueva dupla chilena en Francia?

Sin embargo, en el medio francés Le Phoceen, aseguran que el destino del chileno es en Olympique de Marsella, donde desean fuertemente que haga dupla con Alexis Sánchez.

El equipo del Niño Maravilla ya se conformó con el 3° lugar de la Ligue 1, y peleará con todo en una fase previa de clasificación para la Champions League. Sin haber convencido todavía a Alexis de quedarse, ya piensan en otro chileno para sus filas.

El principal factor que vincula a Darío con el equipo forense, es que cuenta con el mismo agente de Sánchez, Fernando Felicevich, quien ya está en conversaciones con el club celeste para la renovación del histórico 7 de la selección chilena.

“Un extremo con un perfil fogoso, que es capaz de eliminar a su oponente” dijo el medio citado en su publicación, exaltando las aguas sobre otra posible estrella chilena en sus filas, quien ya compartió camarines con Alexis Sánchez en La Roja.

Esta no es la primera vez que suena el rumor de Darío en Marsella, hace unos días la cuenta francesa dedicada al fútbol, Koinc Sport, ya informó del interés del club marsellés por el nacido en Hijuelas. Sin embargo, no lo tendrán fácil, pues el volante suena en otros equipos de alta gama como Ajax, Fullham e incluso la Roma, aunque aún no han hecho ofertas formales.