La posible salida de Darío Osorio de Universidad de Chile, es la movida del mercado de pases que más está metiendo ruido en el inicio del proceso, donde aseguran que quieren instalar al jugador en el fútbol de Europa.

Una situación que tiene pendiente al mundo del fútbol nacional, donde Jorge Valdivia, quien vivió una experiencia similar, da un particular mensaje para el jugador de la U, antes de tomar una decisión de emigrar sin consolidarse en su club.

“Yo creo que eso de consolidarse, difícilmente es si el jugador se quiere ir. Difícilmente. Si el jugador en su cabeza ya tiene los deseos y el punto fijo en irse de la Universidad de Chile o cualquier otro jugador joven, de Colo Colo, Universidad Católica, Audax, Unión, lo que sea, es difícil que él pueda centrar su fútbol o centrar su estado psicológico en el lugar donde está, en el sitio donde está”, comentó Valdivia en radio ADN.

En ese sentido, asegura que, si no se tiene claridad de lo que quiere hacer para el futuro, se pueda quedar sin nada para las próximas temporadas y eso sería un gran problema en su futuro.

“Eso muchas veces termina pasando la cuenta y al final no te terminas yendo y te terminan dejando de lado en la institución en la que tú estás, y eso pasa. La verdad que es lamentable que Darío Osorio, o cualquiera de los jóvenes, no tengan esa esa continuidad”, precisó.

Su salida

Fue en el año 2004 cuando Jorge Valdivia dio el salto al fútbol de España, cuando firmó en el Rayo Vallecano, en una experiencia que, según sus palabras, no lo encontró en el mejor momento.

“Me llevó un entrenador, y eso es fundamental. Cuando un entrenador te lleva. Chuta, yo tuve la mala suerte que, a las dos fechas, a los dos partidos siguientes, lo echan. Y ahí viene otro entrenador que no me conocía”, contó.

“Yo me fui por un fastidio, por un enojo con Colo Colo. Yo estaba en la Universidad de Conce y cuando vuelvo a Colo Colo, hablo en esa época de la quiebra, me acuerdo de que fue con Juan Carlos Saffie que hablé, y fue un tema monetario, económico”, enfatizó.

Por lo mismo, tras pasar también por el fútbol de Suiza, volvió a Colo Colo, donde recuerda detalles que lo llevaron a salir.

“Lo primero me dicen, ‘bueno, vas a ganar lo que ganabas antes’, o sea, un sueldo de juvenil. Y yo venía de ganar mucho más en la Universidad de Concepción, entonces lo encontré demasiado injusto retroceder y esa fue la determinante, la causante. Quizá el destino no era el apropiado, un Rayo Vallecano en Segunda División, con muchos problemas financieros, muchos problemas políticos también. Y di la vuelta larga, claro, después me fui a Suiza, después vuelvo a Colo Colo y ahí ya se aclara un poquito más el panorama”, finalizó.