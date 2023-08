Mamá de Darío Osorio lo defiende: "No sé de dónde sacaron que no quería jugar el Superclásico"

Darío Osorio ha dado bastante de que hablar desde que este martes 29 de agosto recién pasado tomó un vuelo directo a Dinamarca para fichar por el FC Midtjylland. Y también se ha ganado duras críticas.

Y es que la Joya de Hijuelas dejó a la Universidad de Chile en una semana vital. Este sábado 2 de septiembre los azules chocan con Colo Colo en el Superclásico 194, y el jugador de 19 años se fue justo antes. Por eso, su mamá lo defiende.

“Siempre ha jugado clásicos, no se va a asustar ahora”

Alicia Osorio, la madre del joven futbolista formado en el Centro Deportivo Azul, sacó la voz tras el adiós de su retoño a la U, y también sacó las garras para defenderlo de aquellos que lo acusan de arrancar para no enfrentarse al Cacique.

“Me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron eso, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora“, disparó de entrada Alicia en conversación con LUN.

Tras eso, la progenitora de talentoso jugador detalla que la partida de Darío justo “coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron”.

Así, para cerrar doña Alicia expresa que “ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra“.

¿Cuándo será presentado Darío Osorio en Dinamarca?

Los exámenes médicos de Darío Osorio en el FC Midtjylland de Dinamarca están programados para este miércoles 30 de agosto. En caso de pasarlos, el jugador será oficializado.

¿Cuándo es el Superclásico?

Este sábado 2 de septiembre, desde las 15:00 horas, Universidad de Chile recibe a Colo Colo en el Superclásico 194 del fútbol chileno. Por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023, azules y albos chocarán en el Estadio Santa Laura.