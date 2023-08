Darío Osorio partió rumbo a Dinamarca para fichar por el FC Midtjylland. El canterano de la U da, de esta forma, cierra su tan ansiado paso a Europa, luego de tantos rumores en torno a su futuro, casi desde el momento en que empezó a romperla en los azules.

Pero para Mauricio Pellegrino se trata de un gran problema pensando en el Superclásico, donde seguramente se jugará su futuro. El DT contará con un jugador importante en el esquema actual y quien era considerado como el llamado a cambiar las cosas en una U necesitada.

Pero para un fanático azul como Héctor Tito Awad, la partida de Osorio no es tan importante y le bajó el perfil. Si bien le deseó la mejor de las suertes, el panelista de Show de Goles explicó por qué siente que la falta de Osorio no afectará demasiado en el escaso funcionamiento que muestra el Bulla.

“No creo que su ausencia sea gravitante, vuelven jugadores que no te digo que sean la solución, pero si hay como para parar un equipo. Si Colo Colo no es el Manchester City, pero nos pesa es la historia maldita que hace años no les ganamos. No creo que porque no esté Osorio, no le podamos ganar a Colo Colo”, destacó

“Para vencerlos, hay que meter la suela, no tenerles miedo y depende de la mano del técnico, también. Hay muchos factores, más allá del nombre de Osorio”, agregó en La Magia Azul.

“Tranquilo, feliz por él, ojalá que triunfe, creo que todavía está inmaduro, pero allá le van a enseñar cosas que aquí no va a aprender nunca. Que le vaya bien. El problema de la U no es Osorio, es todo el equipo. Le deseo lo mejor”, destacó.

Eso sí, recalcó que “la verdad, cuando llegó la primera oferta desde el Milan yo lo habría vendido. La gente dice y Pellegrino lo señaló que ‘hay que vender para poder comprar’, pero eso ha sido así toda la vida”.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas. La partido es en el estadio Santa Laura Universidad SEK y es válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuál es el historial del Superclásico?

En total, Colo Colo y Universidad de Chile se han enfrentado en 193 ocasiones. El Cacique suma 89 triunfos contra apenas 48 victorias para la U. Asimismo, 56 de esos partidos han terminado en empate.