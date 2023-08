Pato Yáñez en modo apocalíptico previo al Superclásico: "El partido podría no terminar"

Este fin de semana, Universidad de Chile afronta un partido vital para lo que queda de su año futbolístico. Se enfrenta a Colo Colo, con la misión de conseguir un triunfo que los recupere de la severa crisis futbolística y anímica por la que atraviesan en las últimas semanas.

Un duelo que se jugará en Santa Laura, con solo público de la U y con la preocupación latente por la crisis de violencia en los estadios que se ha tomado el fútbol chileno en este año. El pasado fin de semana tuvo un nuevo capítulo, con los desmanes provocados por la hinchada de Universidad Católica ante Ñublense.

Y es por ese escenario que Patricio Yáñez puso la alarma en torno a la seguridad en el partido. poniéndose incluso en el plano de que este no pueda finalizar en caso de que la U no logre imponer condiciones futbolísticas a su archirrival.

“Con público y en el Estadio Santa Laura puede ser una verdad complicada, hay ciertas señales, yo no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero el partido inclusive no podría terminar, despendiendo si el resultado favorece a Colo Colo y si la U no tiene respuestas futbolísticas”, reflexionó.

“Es un partido demasiado importante, que puede generar la salida del técnico de la U. Cuando tu sostienes a un técnico, que era la idea, lo sostienes hasta fin de año, después de mucho tiempo, pero esto ya no es una racha, es una tendencia peligrosa”, agregó el Pato.

Además, habló de la necesidad de que sea un partido bien jugado. “Podría ser una cuestión demasiado importante. Los clásicos últimamente no han sido para nada buenos e incluyo también a la Universidad Católica”, destacó.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas. La partido es en el estadio Santa Laura Universidad SEK y es válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuál es el historial del Superclásico?

En total, Colo Colo y Universidad de Chile se han enfrentado en 193 ocasiones. El Cacique suma 89 triunfos contra apenas 48 victorias para la U. Asimismo, 56 de esos partidos han terminado en empate.