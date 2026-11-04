Pese a que aun no termina la temporada, detallan las posiciones donde los azules esperan traer nuevos nombres para Gago.

Universidad de Chile tiene objetivos por cumplir en la presente temporada, donde el regreso a la Copa Libertadores y poder levantar la Copa Chile aparecen en el horizonte.

Por lo mismo, anticipando algunas de estas tareas, es que ya se hacen análisis para los cambios que tendrá el plantel para el próximo año, con Fernando Gago al mando.

Fue el periodista Cristián Caamaño quien asegura que ya es hora de ir tirando líneas para buscar nombres, posiciones, de manera de potenciar esta base de jugadores en el mercado de pases.

“En este tipo de partidos te marca, si Gago continúa y hay una continuidad en este trabajo, ver cuales son las deficiencias de la U, que ya se habían marcado contra Colo Colo”, explicó.

La U tiene a Gago para 2027 en sus 100 años.

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Caamaño arma la pizarra de la U

Fue en radio Agricultura donde sacó la pizarra para analizar qué le falta a Universidad de Chile, de manera de volverse un equipo competitivo pensando en el plano internacional.

Por lo mismo, Caamaño se juega con los puestos que necesita la U para poder ir a la pelea, lo que deberá definir el nuevo directorio de transición que tendrá la misión.

“Un centrodelantero competitivo para el plano internacional, que compita con Vargas, un extremo izquierdo, porque esa zona de Vásquez y sin Assadi, quedó huérfana totalmente“, detalla.

“Y otro jugador por el costado derecho, la U necesita un delantero desequilibrante, porque el armado lo tiene, si hacer llegar el balón adelante, la cosa es que hace el delantero cuando le entregó el balón, ante Colo Colo y ante la UC, no tienen el uno contra uno”, finaliza.