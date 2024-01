Universidad de Chile está trabajando en preparar su plantel para el Campeonato Nacional 2024. Ya le dieron inicio a la pretemporada, con Gustavo Álvarez a la cabeza, y siguen en búsqueda de los últimos fichajes en el presente mercado. Hay varios puestos que pretenden reforzar.

El principal es el de defensor central, luego de confirmarse la salida de Luis Casanova. El zaguero, quien también fungió como capitán de la U en la última temporada, decidió no renovar su contrato y llegó en los últimos días como fichaje del recién ascendido Deportes Iquique. Y tenían al candidato para reemplazarlo escogido.

Nicolás Ramírez, campeón con Huachipato en diciembre pasado, era el apuntado para regresar al Centro Deportivo Azul. El central es formado en la institución azul y salió a mediados del 2017 rumbo a Deportes Temuco. Siete años después Universidad de Chile lo pretendía de vuelta, pero el jugador declinó la oferta.

Las negociaciones actualmente se encuentran pausadas y todo indica que Ramírez no volverá a vestir de azul. Coke Hevia reveló, este lunes en Pauta de Juego, los motivos por los que el futbolista decidió rechazar la propuesta de Universidad de Chile.

“El Nico Ramírez estaba acordado en la U, cuando digo acordado es en los términos. Pero él no quiere ir. Tiene un cariño especial por la institución, pero no es gil y dice que la U tiene a (Franco) Calderón y (Matías) Zaldivia por lo que no quiere ser banca”, comentó Hevia respecto a Ramírez.

Además, aseguró que el futbolista tiene propuestas internacionales este semestre. “Está en el radar de Barcelona de Ecuador y apareció Peñarol. Vibra acordó con la U, pero él no quiere ir a la U por este tema futbolístico. Ramírez encontró otro representante para que lo mueva y ese representante es el de Gonzalo Montes”, cerró Coke.

Durante la temporada 2023 Nicolás Ramírez fue pieza clave en Huachipato. En un total de 28 partidos, todos por Campeonato Nacional (28), sumó 2288 minutos. Aunque no marcó goles se matriculó con uno en propia puerta y también con una asistencia. Recibió dos amarillas en todo el año.

