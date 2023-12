Los negocios de allá para acá y de acá para allá entre Universidad de Chile y Huachipato suman críticas desde hace ya varias temporadas. Y Cristián Caamaño sumó un nuevo capítulo con el dato de una situación francamente insólita. Según informa el periodista, los acereros pretenden recibir dinero de los azules por Nicolás Ramírez, defensa que termina contrato y está cerca del Chuncho.

“Nicolás Ramírez es el hombre para sumar un tercer zaguero (en la U). Voy a contar la historia, esto es bueno. Ramírez es un jugador que queda libre en Huachipato, lo conoce Álvarez perfecto”, contó Caamaño en Deportes en Agricultura.

Agrega: “¿pero qué sucede? En Huachipato están entorpeciendo la negociación que tiene la U con el futbolista, ya tienen acuerdo en cuanto a salario, porque Huachipato quiere cobrar un dinero. ¿Puede hacerlo? No”.

“Pero los negocios entre la U y Huachipato tienen esas características. ¿Por qué Huachipato quiere cobrarle a la U si el jugador queda libre? Eso es lo que no se entiende”, complementó el periodista.

Ahí metió la cuchara Patricio Yáñez, muy molesto: “esas son las cuestiones que uno desde afuera no entiende, de comprobar… cómo un jugador que queda libre el 31, Huachipato le va a sacar lucas a la U. Puta, es muy raro todo. (…) Lo que tiene que hacer la U es empezar a hablar con el jugador el 1 de enero, porque así se lo trae y no tiene que pagar un solo peso. Si Huachipato le llega a cobrar a la U, la wea ya es rara, perdónenme. Sospechoso. Master Plol”, expuso.

Caamaño retomó su relato manifestando que “Ramírez es formado en la U, y casi se lo regaló a Huachipato para traer a Jimmy Martínez. Y acá ahora ni siquiera tendría que comprarlo. ¡Si queda libre!”.

Cristián Caamaño sentencia que “el jugador lamentablemente está al medio, y se muere por volver a la U. Y ya lo dirigió Álvarez. Pero el pide que no lo pongan al medio porque dice que va a quedar enredado en un problema. Él dice: quiero ir a la U, pero no puedo hacer nada porque no me van a firmar el finiquito y me van a entrampar y yo quiero estar el 2 de enero en la U. Pero el problema está entremedio”.

¿Nicolás Ramírez es buen refuerzo para la U 2024? ¿Nicolás Ramírez es buen refuerzo para la U 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Qué jugadores ha fichado la U de Huachipato?

En los últimos años, Yeferson Soteldo (2018), Jimmy Martínez y Gabriel Torres (2019), e Ignacio Tapia e Israel Poblete (2022) fueron del CAP a la U. A la inversa. Nicolás Ramírez y Juan Ignacio Duma llegaron a Huachipato desde Universidad de Chile.