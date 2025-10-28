Universidad de Chile tiene la mente puesta en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde debe viajar hasta Argentina para recibir a Lanús por el paso a la gran final.

Pero sus jugadores también se hicieron un tiempo para poder compartir por una especial motivación que les llenó el corazón. Esto, porque junto al Sifup, fueron partes de una actividad con los niños de la Teletón.

Nicolás Guerra y Fabián Hormazábal fueron los jugadores de la U que asistieron al encuentro con los niños, donde también tuvo una participación protagónica el ex bullanguero Cristóbal Campos.

Firmando camisetas, sacándose fotos y haciendo de una tarde feliz para los niños, aunque lo más importante fue el compromiso de los jugadores nuevamente con la campaña de la Teletón.

Fabián Hormazábal firmó camisetas de la U para los niños de la Teletón.

Nicolás Guerra y Fabián Hormazábal con la Teletón

Una actividad que fue llevada adelante en las dependencias del Sindicato de Futbolistas Profesionales, de manera de dar un impulso a la campaña de la Teletón 2025.

“Recibimos la visita de niños y niñas que se atienden en la Teletón, con quienes compartimos una jornada inolvidable junto a Branco Ampuero, Jorge Deschamps, Nicolás Guerra, Fabián Hormazábal, Tomás Asprea y Cristóbal Campos”, explicaron.

En ese sentido, se vivió una tarde de juegos y mucha buena onda: “Gracias a los padres, niños y trabajadores de Teletón, que con su ejemplo nos inspiran a vivir la vida de manera plena”.

“Un agradecimiento especial a la Fundación por todo el cariño que le entregan a Thiago, hijo de nuestro director Leandro Cañete, y por el apoyo permanente a su familia”, detallaron.

