El defensor partió al Rojo para jugar, pero vive una situación muy distante a la imaginada.

Franco Calderón supo ser figura en Universidad de Chile, pero tras perder protagonismo, partió a Independiente. Hoy su momento en Argentina no es para nada bueno.

El Chaco arribo al Romántico Viajero en 2024, tras defender a Unión de Santa Fe. Con Gustavo Álvarez en la banca era un fijo en la formación del Bulla, compartiendo la zaga con Matías Zaldivia, pero de repente cambió su estatus en el CDA.

El oscuro panorama de Franco Calderón

Franco Calderón inició el 2026 como estelar en Universidad de Chile, pero luego de la salida de Francisco Meneghini y la posterior llegada de Fernando Gago, pasó a ejercer un rol secundario en el Chuncho. Nicolás Ramírez le ganó la pulseada y luego de la llegada de Igor Lichnovsky, quedó todavía más relegado.

Ante su mal presente en los Azules, Calderón armó sus maletas y partió a Independiente. El central firmó a préstamo hasta diciembre de 2027, con una opción de compra de 1.2 millones de dólares. El problema es que así como va la cosa, difícil que lo adquieran.

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Resulta que tras llegar en agosto a Avellaneda, Franco Calderón solo ha jugado 2 partidos. 2 de 10 encuentros en los cuales ha estado disponible, totalizando 94 minutos. Debutó contra Central Córdoba el 9 de septiembre, jugando 4 minutos en el triunfo por 1-0. Luego fue titular frente a Instituto, cayendo por goleada 4-1. Desde ese 2 de octubre no volvió más al equipo.

El actual entrenador de Independiente, Jadson Viera, incluso le ha dado la titularidad a Juan Arrayago como central, jugador que solo tiene 17 años. Esto demuestra que el Chaco no ha podido convencer al DT, quien confía más en un futbolista de nula experiencia en Primera División.

Calderón fue figura en U. de Chile, pero ahora no lo pasa bien en Independiente. Imagen: Photosport

Si bien el préstamo es por 18 meses, en situaciones así la cesión se puede cortar antes. A Universidad de Chile no le conviene que un jugador de su propiedad se devalúe en un Independiente que está en el 8° lugar del Grupo A, a 13 puntos del líder Instituto. Complejo presente de Franco Calderón. Se fue para jugar y juega menos que en el Bulla.