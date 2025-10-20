Lanús viajará la tarde el martes hasta Santiago, donde quedará concentrado para enfrentar en la jornada del jueves a Universidad de Chile, por la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, el plantel que dirige el ex técnico de los azules, Mauricio Pellegrino, ya comienza a adelantar el choque en el Estadio Nacional, donde aseguran que este torneo está dentro de sus grandes desafíos.

“Es un gran objetivo que nos propusimos a principio de año tanto como el torneo local y la Copa Argentina, que bueno no pudimos seguir. Así que hoy es el objetivo más importante y cercano que tenemos”, explicó Agustín Cardozo.

El volante del cuadro argentino también habló de lo que se viene contra la U, teniendo en cuenta que vienen de pasar una exigente llave ante Fluminense en Brasil.

Lanús consiguió su paso a semifinales en el estadio Maracaná en Río de Janeiro. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

¿Qué dicen en Lanús por U de Chile?

Agustín Cardozo sacó la voz en Lanús para hablar de la llave contra Universidad de Chile, donde tendrán la primera misión en Chile, donde creen que será tan difícil como en Brasil.

“Fue un partido picante, fue un partido muy desgastable, creo que habíamos arrancado mal el primer tiempo, estaba a la vista que era el favorito de la copa, así que muy feliz. Pero todavía no ganamos nada, así que ahora tenemos un paso mas para llegar a la final”, explicó.

Por lo mismo, asegura que como equipo tienen claro el objetivo para el final de la temporada: “La idea es no relajarnos en los dos frentes porque necesitamos sumar en la tabla anual y la idea es pelear las dos cosas”.

