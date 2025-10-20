La desafiante frase del plantel de Lanús ante Universidad de Chile: “Vamos muy confiados”

Lanús se mentaliza en la llave de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. El cuadro trasandino está en semifinales y tiene a la vuelta de la esquina la chance de meterse en una final continental.

Por lo mismo, el cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino adelantó su venida a Chile para este martes y ya tiene hasta programado entrenar en el Complejo de Fútbol Raimundo Tupper Lyon de Universidad Católica.

ver también En polémica por el clásico universitario: Lanús será recibido por la UC antes del duelo con U de Chile

Es que en el cuadro granate se abrió el apetito con la buena campaña en este 2025. Lo que también se refleja en el torneo argentino donde marchan primeros con 26 unidades. Por lo que advierten que a Chile no vendrán solo de paseo.

“Estamos muy bien. En Brasil hicimos historia y ahora vamos muy confiados. Tenemos un plantel muy hermoso”, confesó Facundo Sánchez Sports Argentina. El jugador irrumpió este año con Pellegrino en la banca, y recalcó que el respaldo del entrenador ha sido fundamental.

“Me dice que juegue simple, como en los entrenamiento. Este año ha sido hermoso. Arranque en reserva y se han dado las cosas de a poquito para estar en el plantel de primera”, agregó.

“Hay jugadores de renombre, pero te hacen sentir parte del grupo. Son buenos líderes”, sentenció sobre el buen ambiente que tiene el granate que desde el 8 de septiembre no sabe de derrotas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Quién transmite Universidad de Chile vs Lanús?

El primer partido por la semifinal de Copa Sudamericana está programado para este jueves 26 de octubre en el Estadio Nacional. El duelo entre Universidad de Chile y Lanús se fijo para las 19:00 horas. Dicho encuentro será transmitido por ESPN y Disney+.