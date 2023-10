La U tuvo en sus divisiones inferiores a Maxi Guerrero, una de las grandes apuestas que ha hecho Eduardo Berizzo en la Roja. Además de haber sido el único jugador de la Primera B citado para la expedición a Uruguay en el inicio de las Eliminatorias 2026, se anotó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Y su actuación ha generado buenos comentarios. El extremo de Deportes La Serena marcó el gol de la victoria ante México en la primera jornada del Grupo A del fútbol masculino. Ha sido tan buena la evaluación de Guerrero en el campeonato que Universidad de Chile ya piensa en repatriarlo.

Desde el club salió una voz que explicó por qué el “7” de la selección chilena panamericana no fue considerado en el Bulla. Se trata de Sebastián Miranda, el DT del equipo de Proyección del Romántico Viajero. En una conversación con La Magia Azul dio algunos detalles de esa decisión.

“Hay jugadores que vamos a desvincular y es normal, como el que está de moda ahora que es Maxi Guerrero”, dijo el Seba, consciente de que puede ser un nombre que cause ruido en el Centro Deportivo Azul. “Él se fue hace cinco años y estoy muy feliz por él que haya encontrado un lugar donde se pueda desarrollar”, añadió el entrenador.

Agregó que “a lo mejor en ese momento no estaba preparado para jugar en la U. Y a lo mejor el próximo año sí está para jugar en la U: vivió el proceso distinto y se dio cuenta de cosas que estando acá no tuvo”. Habrá que ver si las conversaciones terminan con él de vuelta en el CDA.

DT de la U de Proyección revive el paso de Maxi Guerrero: “La presión acá es distinta, jugar no es fácil”

Sebastián Miranda tenía algunos recuerdos de la estadía en la U que tuvo Maxi Guerrero. No ve con muy buenos ojos las críticas que recayeron hacia el club por dejar fuera a un jugador que el DT de la Roja le ve potencial al menos para destacar en la primera división.

“Es muy fácil criticar ahora y decir ‘ah, Maxi Guerrero se fue para allá. ¿Por qué la U lo dejó salir?’. Cumplió su ciclo formativo en el club, no tuvo posibilidad en el primer equipo. Fue a otro club, encontró su lugar y hoy en día está en la selección Sub 23″, agregó el otrora lateral derecho de Unión Española, Universidad Católica y el Columbus Crew de Estados Unidos.

Agregó que “es injusto. Jugar en la U no es fácil. La presión es distinta, pero está posibilitado de jugar en otro equipo. No me parece mala esa vuelta, capaz que el próximo año sí esté en la U”. Es decir, las puertas del Centro Deportivo Azul para el jugador granate están abiertas. Pero el foco primordial de Guerrero está en Santiago 2023. Y después de eso, tendrá que abocar todas sus energías a la liguilla de ascenso con Deportes La Serena.

¿Cuál es la programación de la Liguilla de Ascenso 2023?

Ida

Deportes La Serena vs Deportes Temuco. Miércoles 8 de noviembre, 19:00 horas. Estadio La Portada.

San Luis de Quillota vs Deportes Antofagasta. Jueves 9 de noviembre, 19:00 horas. Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Unión San Felipe vs Santiago Wanderers. Viernes 10 de noviembre, 19:00 horas. Estadio por confirmar.

Vuelta

Deportes Antofagasta vs San Luis de Quillota. Martes 14 de noviembre, 19:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes Temuco vs Deportes La Serena. Martes 14 de noviembre, 20:30 horas. Estadio Germán Becker.

Santiago Wanderers vs Unión San Felipe. Miércoles 15 de noviembre,19:00 horas. Estadio Elías Figueroa.

¿Cuántos partidos ha jugado Maxi Guerrero por La Serena en 2023?

Maximiliano Guerrero ha jugado 25 partidos para Deportes La Serena en esta campaña: 23 fueron por el Campeonato Ascenso 2023 y dos por la Copa Chile. Marcó tres goles, regaló cinco asistencias y recibió 10 tarjetas amarillas.

