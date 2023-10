Vaccia pide no mirar bajo el agua con Guerrero: "Independiente quién lo maneje, hay que ir por él"

Universidad de Chile está comenzando a generar movimientos en el mercado de pases, al menos por la prensa, donde se da a conocer algunas ideas que tiene el club para el Campeonato Nacional 2024.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Maximiliano Guerrero, actual jugador de Deportes La Serena, y que tuvo un buen desempeño en el primer partido de la selección chilena en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde marcó el gol de la victoria ante México.

Los azules tienen la mitad de la carta del jugador, donde la otra mitad corresponde al club granate, por lo que está el interés de poder hacerlo volver al Centro Deportivo Azul.

Pero hay una situación que genera ruido, con su representación por el agente Fernando Felicevich, lo que hizo que un histórico entrenador de Universidad de Chile llame a separar su buen rendimiento de quienes llevan adelante su carrera.

No ver bajo el agua con los jugadores

Fue César Vaccia, bicampeón con la U, quien en conversación con Redgol, destaca las condiciones de Guerrero, que podrían ser muy interesantes para los azules en la próxima temporada.

“Este chico lo he visto en La Serena y lo ha hecho bastante bien, ahora lo ratifica en la selección. Es una buena alternativa, para un tipo que juga por fuera y es encarnador”, comentó.

En relación a lo de Felicevich, el entrenador hace un llamado a separar los temas y enfocarse en las condiciones futbolísticas del jugador.

“Yo separo las cosas, independiente que lo maneje Felicevich, me da la impresión de que es un buen jugador, que es lo que tiene que buscar la U”, comenzó explicando.

“Este chico encara, es bueno para el uno contra uno, es rapidito y todo lo demás, lo demostró en La Serena y lo hace en la selección. No veo bajo el agua, pero, independiente quien lo maneje, hay que ir por él”, precisó.

Ojo con los delanteros de la U

Pese al gusto por el juego de Maximiliano Guerrero, en base al actual plantel que tiene Universidad de Chile, Vaccia hace un llamado de atención en la lucha en la zona de ataque.

“También tenemos a dos (Guerra y Lobos) que tienen las mismas características y que no han logrado imponerse. Entonces me parece que hay problema de confianza, si lo traen que le den la confianza para poder jugar o no tiene sentido”, finalizó el entrenador.

Guerrero actualmente está con la Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos, donde, al finalizar el torneo, debe disputar la liguilla de ascenso con Deportes La Serena.

¿Cómo ha sido la carrera de Guerrero?

Durante las tres temporadas que ha jugado el delantero en La Serena, desde 2021 a la actualidad, ha disputado 56 encuentros, donde registra diez goles y una asistencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile Sub 23 por los Panamericanos?

La Roja volverá a la cancha este jueves 26 de octubre, cuando se vea las caras ante Uruguay por la fecha 2 del Grupo A de Santiago 2023. El partido se jugará desde las 18:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

