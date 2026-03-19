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Después de la ardua búsqueda que la gerencia deportiva de la U de Chile llevó a cabo para encontrar al nuevo DT, decidieron ir con todo por Fernando Gago. Es probable que el entrenador argentino aterrice en el país esta misma semana. Y ya se habla del oneroso contrato que tendrá en sus dos años de ligazón.

Gago no ha tenido muy buenos resultados como entrenador últimamente: de hecho, se fue de Boca Juniors tras haber sido eliminado en la Copa Libertadores por Alianza Lima e inmediatamente después de perder un Superclásico ante River Plate.

En Chivas de Guadalajara ni en Necaxa de México pudo relanzar su carrera como le habría gustado. Por eso mismo, el otrora volante central que se formó en Boca Juniors y saltó desde La Bombonera al Real Madrid tiene en el Romántico Viajero a la posibilidad ideal para despegar nuevamente.

Fernando Gago ante Pavel Nedved en un duelo entre Juventus y Real Madrid. (Hamish Blair/Getty Images).

Aunque hubo un experimentado dentro del fútbol chileno que le marcó una dificultad a Gago, quien en su currículum tiene vasta experiencia: cuenta un paso por el Valencia en España e incluso fue mundialista en Brasil 2014, cuando Alemania le ganó el trofeo más deseado por 1-0 con aquel gol de Mario Götze en el mítico estadio Maracaná.

Fernando Gago tras la final del Mundial de Brasil 2014 que Argentina perdió 1-0. (Robert Cianflone/Getty Images).

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De eso ya 12 años. Una barrera importante según Fernando Cordero, secretario del Sifup que es panelista de Picado TV. “Vamos a ver si los jugadores de la U de 20 o 22 años si conocen a Gago”, apuntó el Chiqui, quien profundizó en el porqué de esa pregunta retórica.

Fernando Gago fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Real Madrid. (Denis Doyle/Getty Images).

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Chiqui Cordero tiene una gran duda con Fernando Gago en la U de Chile

Que los más jóvenes de la U de Chile no hayan visto jugar a Fernando Gago es hasta normal. Sobre todo para los Sub 21. Pero en el camarín azul se sabe del peso que tuvo el argentino como jugador, tal como aseguró Maximiliano Guerrero.

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Aunque tampoco profundizó demasiado en el tema. Prefirió aferrarse a que es algo no confirmado oficialmente. La duda del Chiqui Cordero tiene su razón de ser en el comportamiento que percibe de los jugadores de esa edad. “No ven mucho fútbol”, describió.

Tras su retiro, Fernando Cordero se unió a la directiva presidida por Gamadiel García. Y continúa junto a Luis Marín. (Javier Salvo/Photosport).

“El teléfono lo usan para otras cosas. Porque no es cualquier entrenador”, apuntó Cordero, consciente de la trayectoria top que ha tenido Gago en su carrera futbolística. Como DT, su camino empezó en Aldosivi, donde estuvo desde enero hasta septiembre de 2021. Luego de eso, pasó a Racing Club, donde fue campeón.

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Así va la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile tiene 10 puntos al cabo de siete partidos en la Liga de Primera 2026.