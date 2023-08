Universidad de Chile cayó ante Unión La Calera este viernes, profundizando así una crisis que lo tiene con una racha de seis partidos sin ganar y alcanzando solo un punto de los últimos 18. Una preocupante situación, especialmente porque se viene el Superclásico ante Colo Colo.

Un contexto desfavorable para enfrentar a un rival que en los últimos años ha sido una piedra en el zapato para la U. Y es que cada vez que se topan con el Cacique termina redundando en la profundización de la crisis futbolística y anímica, y con un equipo que ha terminado peleando por el descenso.

Un miedo que se vuelve a presentar en los históricos de la U. En conversación con RedGol, cuatro emblemas de los azules hablaron de la crisis y se mostraron divididos en torno a la continuidad de Mauricio Pellegrino previo al partido ante Colo Colo.

César Vaccia destacó que “yo soy entrenador y no me gusta que echen a los entrenadores. Es un tema que tiene que decidir la dirigencia. Evaluar bien la situación que está pasando. Viene Colo Colo, que está en alza, y están los dos extremos: nos salvamos y remontamos de aquí para adelante ganándole a Colo Colo, o decididamente nos ponemos mirar hacia atrás nuevamente”.

Además, agregó que “de la mitad hacia arriba no hacemos daño. Es muy difícil. Yo no estoy en la mente del entrenador, no sé qué es lo que pretende. Desconozco. Lo que sé es que de la forma en que estamos jugando está muy difícil empezar a ganar, no solo a Colo Colo, sino que a cualquier equipo. La cosa se pone muy fea”.

Por su parte, Carlos Ramos destacó que a Pellegrino “hay que sacarlo. La tijera con respecto a los entrenadores chilenos es más grande. Es una tijera para cortar pasto. En cambio, la tijera para los entrenadores extranjeros es más chica. La desigualdad en decisiones como estas, se notan”.

“Qué más respaldo necesita. Seis partidos y no llegando nunca al arco. La primera llegada de fútbol que tuvo fue el gol. El equipo no tiene volumen futbolístico, no tiene un estilo. Es lamentable. Juegan a lo que hace cada uno individualmente” agregó.

“Nos arriesgamos a una boleta si jugamos a este nivel. Te la garantizo, timbrado, que nos comemos una goleada con Colo Colo”, cerró.

Opinión distinta a la de Cristian Olguín, quien señaló que “yo lo dejaría, pero uno ve los partidos y no se ve ninguna mejoría. No se ve nada. Por último, si se va perdiendo, poner un poquito más de garra, más mística, como en los años ochenta. Uno los veía, que iban perdiendo, pero luchaban hasta el final. En esta U no se ve nada”.

Por último, Roberto Reynero destacó que “yo creo que la U es un equipo que no tiene idea a lo que juega. El primer gol que le hacen, conté ocho en defensa, contra cuatro de Calera. Igual le hicieron el gol. Mal parados. Nadie le fue a achicar el espacio para que Buonanotte no pateara al arco. Yo creo que la U no tiene sorpresa alguna, ni chispa ni nada”.

Por último, en torno a lo de Pellegrino, consideró que “es muy tarde para sacarlo. Este es el peor resultado para lo que viene en el Clásico. Con qué moral va a trabajar en la semana para levantar el ánimo a los jugadores. No veo por donde le podamos hacer daño a Colo Colo. Vamos al Clásico a lo que salga, no a lo que uno quisiera”.

¿Cómo fue el primer Superclásico de Pellegrino en la U?

El 12 de marzo del 2023, por la octava fecha del Campeonato Nacional, Pellegrino tuvo su estreno en Superclásico, cuando la U rescató un empate sin goles desde el Estadio Monumental.

¿Cuántos partidos perdidos lleva Universidad de Chile?

Universidad de Chile sumó su octava derrota en lo que va del torneo. Se quedó estancada en la novena posición, con 30 unidades, sumando ocho triunfos, seis igualdades y ocho caídas. Además, suma 25 goles a favor y 28 en contra.