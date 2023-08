“Si Ronaldo ve esto, se cagar** de risa”: la particular crítica de un histórico a Leandro Fernández

Universidad de Chile vive una pesadilla en el Campeonato Nacional. Los azules volvieron a caer, esta vez contra Unión La Calera y llegan en medio de una profunda crisis futbolística y anímica al Superclásico contra Colo Colo, que se jugará la próxima semana en el Santa Laura.

Ante los cementeros, el equipo mantuvo sus problemas de los últimos partidos. Escaso poder ofensivo y un mar de dudas en defensa. Pese a los seis cambios que realizó Mauricio Pellegrino, nada rescató a un equipo que, tal como en los años anteriores, se hunde en la segunda rueda.

Y uno de los apuntados tras el partido fue Leandro Fernández. El argentino, pese a anotar el gol del descuento azul, no logró descollar demasiado y sigue mostrándose muy impreciso, pero también muy desconectado, especialmente a la hora de ubicarse en buena posición y evitar el offside.

Así lo vio Raúl Toro, quien en conversación con RedGol, criticó duramente el rendimiento del ex Independiente, realizándole una particular crítica en torno a sus dificultades para salir del fuera de juego.

El histórico entrenador de Audax Italiano destacó que “es impresionante que Fernández quede tanto en offside. Si Ronaldo ve jugar este partido, se cagaría de la risa de él. De 10 pelotas, en 9 quedó offside. Además, es demasiado personalista, quiere pescar la pelota, pasarse a dos y pegarle de afuera del área”

Eso sí, también apuntó sus críticas al colectivo y al armado del equipo. “Yo estaba mirando la conformación del plantel y no fue buena. No puede ser que salga Ojeda y no tengas ningún seis de contención. El gol que hizo Buonanotte, todos mirándola”, señaló.

“Este equipo es una máquina de perder pelotas. No puede ser tanto. Cuando un equipo no se da tres pases seguidos en un partido, hay que pensar qué está pasando. La U no tiene fútbol, es solo pegarle para arriba para que los defensores la saquen”, destacó.

Eso sí, abogó por la continuidad de Mauricio Pellegrino en el banco azul. “Yo creo que hay que mantenerlo hasta fin de año. Esta cuestión de tener dos o tres entrenadores por año no corre ya. El hizo una muy buena campaña en la primera fase. En la segunda, hay que preguntarse el por qué bajó tanto”, cerró.

¿Por qué Matías Zaldivia no puede jugar el Superclásico?

El defensor Matías Zaldivia acumuló su octava tarjeta amarilla del Campeonato Nacional, por lo que quedará suspendido del subsiguiente partido, el que justo es el Superclásico ante Colo Colo.

¿Cuántos partidos perdidos lleva Universidad de Chile?

Universidad de Chile sumó su octava derrota en lo que va del torneo. Se quedó estancada en la novena posición, con 30 unidades, sumando ocho triunfos, seis igualdades y ocho caídas. Además, suma 25 goles a favor y 28 en contra.