Universidad de Chile quiere consolidarse como candidato a pelear el título del Campeonato Nacional 2023, y por eso a falta de dos fechas del final de la primera rueda ya empiezan a trabajar para reforzarse en este mercado de pases e ir con todo a la segunda parte del torneo. Así, Lucas Passerini y Cecilio Waterman suenan como opciones para llegar, y el primero ya suma un voto.

El delantero argentino de 28 años, actualmente en Unión La Calera, es una de las posibilidades que se manejan en el segundo piso del Centro Deportivo Azul para potenciar la delantera del equipo que es dirigido por Mauricio Pellegrino. Así, el histórico Miguel Ángel Gamboa le confiesa a RedGol que se inclina por el trasandino antes que por el panameño.

“El que más me gusta es Passerini. Porque tiene potencia, es un jugador alto, no es tan torpe, ha demostrado en Calera que puede jugar perfectamente solo en punta y se las arregla perfectamente”, disparó de entrada el “Loco”, que defendió la camiseta del Chuncho entre 1981 y 1982.

Sin embargo, eso no es todo. El exdelantero, hoy con 71 años, sigue con los elogios para el ex Palestino y Cruz Azul y resalta que este “complica mucho a las defensas por su cuerpo y porque sabe meter muy bien, y eso desequilibra. Él siempre termina ganando el duelo mano a mano con los defensas, yo lo he visto jugar muchos partidos y prácticamente solo termina imponiéndose en el área contraria”.

Finalmente, Gamboa resalta que Passerini “sabe jugar por el área también, se tira a las orillas. Siendo un poco lento a mí me parece un buen refuerzo para la U, definitivamente“.

En número la cosa tampoco anda mal. Este 2023, el atacante nacido en Formosa, Agentina, lleva 11 partidos jugados para Unión La Calera entre Campeonato Nacional y Copa Chile, donde registra cinco goles y una asistencia en 885 minutos jugados.

Así las cosas, ahora habrá que esperar a ver que decisión toman en Universidad de Chile con respecto a los dos delanteros que tienen en carpeta. Lucas Passerini y Cecilio Waterman serían los dos apuntados, pero el primero suma el voto a favor de un histórico exjugador.