Belgrano de Córdoba sigue con su gran andar en la Copa de la Liga Profesional en Argentina. El equipo de Álex Ibacache, Lautaro Pastrán y Matías Marín, se impuso por 2-0 a Defensa y Justicia, con otro ex Chilean Premier League como protagonista.

Y es que el ex Palestino y Unión La Calera, Lucas Passerini, convirtió el primero de los goles para el triunfo del cuadro cordobés, que con este resultado se arrimó a la cima del Grupo B, confirmando su gran año que lo tiene como equipo sensación en el fútbol trasandino.

Matías Marín fue el único de los chilenos que jugó de titular, siendo reemplazado a los 78′. Lautaro Pastrán estuvo en el banquillo de suplentes, pero no ingresó, mientras que Álex Ibacache, en la previa del partido, sufrió molestias que lo obligaron a ser reemplazado pese a que se perfilaba como titular.

La apertura de la cuenta llegó con fuerte presencia de nuestros conocidos. Y es que un gran remate de Matías Marín rebotó en el arquero y en el palo para ser lanzado al córner. Y fue en esa pelota detenida donde Lucas Passerini anotó de cabeza para poner el 1-0 a los 59′.

Y unos minutos después, a los 68′, Ulises Sánchez, quien ya había servido el córner para Passerini en el 1-0, volvió a aparecer. Una jugada iniciada por el argentino cerca de su propia área continuó con pase a Passerini, quien le mandó un gran pase de vuelta a Sánchez para que este defina y ponga el 2-0.

Con esto, Passerini, quien llegó a mitad de año proveniente de Unión La Calera, queda como momentáneo líder de los goleadores del torneo, sumando siete conquistas en nueve partidos. Ya había sumado siete con los caleranos, alcanzando 14 tantos en esta temporada.

Sin llamados a la Roja

Un gran presente del equipo cordobés que no se ha traducido en un llamado de Eduardo Berizzo para la Selección. Ni Pastrán, ni Marín, ni Ibacache han sido considerado como opciones de cara a las Eliminatorias, generando algunas críticas especialmente por el caso de Marín.

Y es que el volante proveniente de O’Higgins ha sido de lo más regular en un equipo que marcha líder en Argentina. Juega con la 10 en un equipo exigente como Belgrano y el cambio de equipo no le ha pesado en lo absoluto. De hecho, llegó a ese club hace once partidos y en los once ha sido titular.

Belgrano volverá a la cancha el próximo miércoles 25 de octubre. Se enfrentará a Central Córdoba, de local, por la fecha 10 de la competencia. Será un duelo entre los dos líderes del Grupo B, por lo que asoma como un partido clave para comenzar a afirmarse como puntero absoluto.

