Uno de los futbolistas argentinos que tuvo un paso exitoso por Chile, y que hoy brilla en su país natal es Lucas Passerini, quien fue la figura consular en la victoria de Belgrano de Córdoba por 4-3 ante Boca Juniors, en el marco del Grupo B en la Copa de la Liga.

En el triunfo del equipo de los chilenos Alex Ibacache y Matías Marín, que fueron titulares, mientras Lautaro Pastrán estuvo en la banca, el ex goleador de Palestino y Unión La Calera fue el jugador más destacado del triunfo a los xeneizes, al convertir dos goles.

Actualmente, Passerini es el máximo goleador de Belgrano en la Copa de la Liga Argentina, con seis tantos, pero ha debido recorrer un largo camino para encontrar el éxito futbolístico, debiendo “comer tierra” en Chile, donde tuvo dos pasos muy positivos.

El primero, con Palestino en 2019, donde incluso se estrenó en Copa Libertadores y Sudamericana, anotando 16 goles y cinco asistencias en 25 partidos, que le valieron un millonario traspaso a Cruz Azul de México; y en su vuelta de aquel país, entre 2022 y 2023, donde brillase en La Calera, con un registro de 19 tantos y nueve pases gol en 47 encuentros, que obligaron al Pirata a comprar la mitad de su pase por 800 mil dólares.

¿Cómo ha vivido su metamorfosis Passerini?

Tras su noche soñada en Alberdi, ante el hoy finalista de la Libertadores, el nacido en Formosa hace 29 años conversó con TNT Sports donde recuerda el camino que debió recorrer para convertirse en la carta goleadora del equipo de los chilenos al otro lado de la Cordillera.

“La peleé desde abajo, desde el ascenso, desde la B Metro. Nunca hay que bajar los brazos. Esto es algo que soñaba desde el debut con Estudiantes acá. Hoy otra noche soñada, convertirle a un equipo grande como Boca”, afirma Passerini.

En esa línea, el goleador recuerda cómo se dio su llegada desde La Calera, al indicar que “me trajeron acá para reemplazar a Pablo (Vegetti), trato de hacerlo de mejor manera. A veces se puede convertir y otras no. Necesitábamos este triunfo. Veníamos cerca, no podíamos sumar de a tres. Es un golpe anímico jugar contra un equipo grande y ganar acá. Es muy meritorio para nosotros”.

¿Cómo fue el paso del goleador por Chile?

Sumando sus etapas en Palestino y Unión La Calera, Passerini jugó 60 partidos en la Chilean Premier League, cinco en Libertadores y otros ocho en Sudamericana, donde registra un total de 35 goles y 14 asistencias.

