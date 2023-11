Histórico azul estalla por dichos del Coca Mendoza: "Huasito de campo que no cacha nada"

Colo Colo se juega buena parte de sus opciones al título este domingo, cuando reciba a Unión Española en el estadio Monumental. El Cacique necesita sumar de a tres para intentar darle caza a un Cobresal que se ha venido cayendo en las últimas fechas, para poder depender de sí mismo en la fecha final.

Pero la fecha 29 tendrá un condimento especial, ya que los mineros recibirán a Universidad de Chile. Y de inmediato empezaron las especulaciones sobre si los azules “ayudarán” a Colo Colo sacando un buen resultado en El Salvador, con muchos escépticos sobre el real empeño que le pondrán al partido.

Uno de ellos es Gabriel Coca Mendoza, quien aseguró en conversación con RedGol que “yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil“, además agregó que “si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer”.

Explotan contra el Coca Menoza por decir que la U se dejará perder

Pero sus quemantes dichos no gustaron para nada al otro lado de la vereda y la respuesta vino de otro histórico: Martín Tincho Gálvez, quien apagó el fuego con bencina y en diálogo con BolaVip apuntó directamente contra el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo.

“Como decirlo, esto es propio de un huasito de campo que no cacha nada, porque el honor no se negocia“, aseguró Gálvez, quien además se afirmó de un antecedente histórico para criticar no solo al Coca, sino que a todo el pueblo colocolino.

“Ellos no fueron capaces de saludar a la U cuando ganamos la Sudamericana, mientras que nosotros fuimos a felicitarlos cuando ganaron la Libertadores, y eso deja en claro la calidad humana que hay en una y en otra institución”, aseguró quien supiera ser el 10 de azul por varios años.

“Pedro Morales, Manuel Rodriguez y todo el plantel fue al mismísimo Monumental para felicitarlos, eso fue ejemplo de honor y rectitud”, agregó el exjugador, que además de la U tuvo pasos por el Vitoria Guimarães de Portugal, además de Cruz Azul y Pumas en México.

Colo Colo recibirá a Unión Española no solo con el morbo de lo que pueda ocurrir en El Salvador, sino que también con la polémica desatada en torno al Monumental y su situación con la cancha. El césped quedó irreconocible tras los conciertos de Roger Waters y si bien se jugará ahí, corren contra el tiempo para repararla.

¿La U saldrá a ganar el partido contra Cobresal? ¿La U saldrá a ganar el partido contra Cobresal? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras caer frente a Coquimbo Unido, la U enfrentará como visita al puntero Cobresal este domingo desde las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

¿Qué necesita la U para clasificar a Copa Sudamericana?

Para entrar en Copa Sudamericana, Universidad de Chile necesita primero ganar los dos partidos que quedan en la temporada. A eso debe sumarle que tanto Unión La Calera como Universidad Católica no escalen en la tabla de posiciones. Los Cementeros son hoy los últimos clasificados, con sólo un punto de distancia.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.