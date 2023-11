Colo Colo finalmente tomó una decisión después de conocerse el pésimo estado en que se encuentra la cancha del Monumental. El recinto de Pedrero quedó en terribles condiciones tras los dos conciertos de Roger Waters, justo cuando el Cacique lucha por el título del Campeonato Nacional.

Este fin de semana el equipo de Gustavo Quinteros recibe a Unión Española buscando tres puntos que pueden valer oro. Sin embargo, hubo muchas dudas de si el terreno de juego estaría en condiciones de recibir un partido de Primera División.

Rumores apuntaron a una posible salida del estadio Monumental para no perjudicar al plantel. No obstante, en Colo Colo desecharon la opción y confirmaron que no se moverán de su casa, la que todavía tiene un show más por recibir este jueves.

Colo Colo se queda en el Monumental con el visto bueno de Gustavo Quinteros

Los dos conciertos de Roger Waters el fin de semana le han generado un tremendo dolor de cabeza a Colo Colo. La cancha del estadio Monumental terminó en pésimas condiciones justo en la previa de un duelo clave ante Unión Española en la lucha por el título.

Los rumores apuntaban a la salida del Cacique de la Ruca para no poner en riesgo al plantel. Pero en Blanco y Negro decidieron sacar la voz, revelando que no se moverán de Santiago. Todo esto, cuando aún falta un concierto más por realizarse este jueves con The Cure.

Fue Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria, quien ratificó que Colo Colo se queda en casa. “Se ratifica que jugamos en el Monumental. Es una lástima el daño producido, que son dos franjas horizontales grandes. Hay una irregularidad ahí porque en el contrato dice que se nos debe devolver la cancha en perfectas condiciones”.

El mal estado actual del terreno de juego puede ser incluso peor con el show de The Cure, por lo que el club prometió un trabajo contra el tiempo para dejarla lo mejor posible. “Estamos haciendo todos los esfuerzos, y se va a trabajar desde el jueves en la noche inmediatamente terminado (el concierto) por 24 horas para llegar con la cancha en buen estado para el domingo”.

Eso no fue todo, ya que Alfredo Stöhwing también dio a conocer que la decisión está aprobada por Gustavo Quinteros. “Se recorrió el campo con él, se dio cuenta. Esperaba peores noticias y, con todo el programa que se le explicó, está tranquilo. Dijo que no había problema y espera que sea un partido normal”

Finalmente, desde la concesionaria avisaron que están trabajando en recuperar el césped. “Ya se le ha puesto una serie de líquidos especiales, se le ha hidratado, antihongos. También se tiene preparado una cantidad de pasto suficiente nuevo, para ponerlo en toda la franja que está mal una vez terminado el concierto del jueves y trabajar 24 horas”, sentenció.

Con esto Colo Colo ahora se encomienda a que el concierto de The Cure no deje peor la cancha del estadio Monumental. El Cacique se juega tres puntos claves y lo hará en un terreno de juego que, otra vez esta temporada, no es el mejor para el desarrollo del fútbol profesional.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo enfrenta a Unión Española en un partido clave en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El duelo está programado para este domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas.

¿Qué concierto queda en el Monumental en 2023?

Afortunadamente, el show de The Cure este jueves es el último del año en el estadio Monumental. Sin embargo, en 2024 puede haber nuevos recitales, los que obligarán a una preparación con tiempo para no tener los problemas de esta temporada.

